Il Gruppo San Donato (GSD) ha svelato i frutti di un anno di crescita audace e di visione lungimirante. Con i risultati del bilancio consolidato 2024, il nuovo assetto societario e l’ardore dei progetti di sviluppo internazionale, il GSD si palesa come una stella fissa nel firmamento della sanità. All’incontro, un parterre d’eccezione ha illuminato la scena: il presidente Angelino Alfano, i vicepresidenti Paolo e Marco Rotelli, Kamel Ghribi, nella foto al centro, e il nuovo amministratore delegato Marco Centenari.

Cifre che Raccontano una Crescita Inesorabile

Il 2024 ha disegnato un orizzonte di successi, con ricavi che hanno toccato i 2,57 miliardi di euro, un salto quantico dell’83% rispetto al 2019. L’Ebitda, eco di una gestione efficiente, si è librato a 323 milioni, un incremento del 56% nello stesso periodo. Questa marea montante è stata sospinta da venti favorevoli: una crescente onda di pazienti solventi, l’acquisizione strategica di gruppi in Polonia, la piena e vibrante operatività dei nuovi poli ospedalieri e, come un’antica saggezza, interventi di efficientamento organizzativo.

Oggi, il Gruppo San Donato dispiega le sue ali su 161 strutture sanitarie, di cui 58 radicate nel suolo italiano. Con oltre 8.000 posti letto e una schiera di 11.000 medici, il GSD ha saputo accogliere e curare. Nell’ultimo anno, il loro battito ha risuonato in 250.000 accessi in pronto soccorso, e le loro mani hanno accarezzato la speranza di 5,8 milioni di pazienti.

Una Governance Rinnovata per Sfide Globali

Come un albero che affonda le sue radici per toccare il cielo, la governance del GSD ha completato un processo di semplificazione. Tutte le controllate italiane ora si stringono alla holding Gruppo San Donato S.p.A., in un abbraccio diretto e forte. Le società operative polacche, invece, sono custodite al 51%. I CdA delle controllate, come stelle cadenti, hanno ceduto il passo a amministratori unici, in una danza di efficienza. Paolo Rotelli, con la voce di chi ha seminato e ora raccoglie, ha dichiarato: “Abbiamo razionalizzato la struttura per renderla più efficiente e coerente con le sfide di un gruppo ormai presente su scala internazionale.”

La Ricerca: Cuore Pulsante e Fucina di Futuro

Nel profondo della sua essenza, la ricerca risuona come un pilastro inamovibile. L’IRCCS Ospedale San Raffaele, faro di conoscenza, ha illuminato il 2024 con oltre 3.400 pubblicazioni scientifiche, 1.364 studi clinici e l’eco di 762 brevetti. L’Università Vita-Salute San Raffaele, tempio del sapere, si erge ai vertici nazionali per la facoltà di Medicina (Censis 2022), e la sua luce brilla forte, posizionandosi 26ª al mondo nella classifica THE Young University Ranking.

Oltre i Confini: Un Impegno Globale

Il Gruppo San Donato, come un viaggiatore instancabile, ha varcato i confini nazionali, tessendo la sua rete in Albania, Iraq, Egitto, Arabia Saudita, Libia e Siria. Tra le sue imprese recenti, l’acquisizione del 100% del gruppo polacco Scanmed tramite American Heart of Poland, e nuovi accordi che disegnano rotte per la gestione di ospedali nell’area MENA. Un’intesa è in fieri con l’Albania, un ponte di cooperazione sanitaria e scientifica.

Kamel Ghribi, con lo sguardo rivolto all’orizzonte, ha dipinto la visione: “Esportare il modello sanitario italiano in contesti internazionali significa contribuire alla stabilità e alla crescita condivisa. La nostra strategia si basa su un approccio asset light, puntando su competenze e gestione.” E Marco Centenari, con la saggezza di chi guarda al domani, ha aggiunto: “Guardiamo al futuro con una struttura più semplice e una visione più ampia, e siamo pronti ad affrontare nuove sfide in Italia e all’estero, consolidando i risultati raggiunti.”