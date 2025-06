VARD, la controllata norvegese del Gruppo Fincantieri e una delle principali aziende mondiali nella costruzione di navi speciali, ha recentemente consegnato due delle prime navi al mondo equipaggiate con cyber notation. Si tratta delle Commissioning Service Operation Vessels (CSOV) “Grampian Kestrel” e “Purus Chinook”, costruite rispettivamente per North Star e Purus.

Sicurezza Informatica All’Avanguardia

In conformità con le nuove normative che entreranno in vigore il 1° luglio 2024, le due unità CSOV incorporano soluzioni all’avanguardia che ne rafforzano le capacità operative. Queste innovazioni permettono alle navi di resistere agli attacchi informatici, di continuare a operare anche durante un attacco e di ripristinare rapidamente la piena funzionalità. Le navi soddisfano tutti i requisiti obbligatori di cybersecurity e le relative notazioni di classe, a conferma che la resilienza informatica e l’innovazione sono parte integrante del processo di costruzione di VARD, dall’ideazione alla consegna.

Le notazioni ottenute sono conformi ai requisiti UR E26 ed E27 dell’IACS (International Association of Class Societies), obbligatori per tutte le nuove costruzioni contrattualizzate a partire dal 1° luglio 2024. È significativo che queste due navi siano state contrattualizzate nel 2023, prima dell’entrata in vigore delle normative, a dimostrazione della lungimiranza e della determinazione con cui VARD, insieme a Purus e North Star, ha affrontato il tema della sicurezza informatica.

La consegna di queste due navi rappresenta un traguardo storico per l’industria marittima, rafforzando la posizione di leadership del Gruppo Fincantieri nella transizione tecnologica e il suo costante impegno nel promuovere l’ingegneria d’avanguardia e la sostenibilità ambientale attraverso soluzioni tecnologiche avanzate.

“Ship of the Year 2025” a “Prysmian Monna Lisa”

L’eccellenza e l’innovazione di VARD sono state recentemente riconosciute con il prestigioso premio “Ship of the Year 2025“, ricevuto dalla rivista specializzata Skipsrevyen per la nave posacavi “Prysmian Monna Lisa”.

La “Prysmian Monna Lisa” è stata premiata come la nave più innovativa nel suo genere, grazie alla capacità di operare in acque profonde a oltre 3.000 metri e a un carico di cavi tra i più elevati sul mercato, con due carrelli da 7.000 e 10.000 tonnellate. La nave si distingue per la sua efficienza operativa e le alte prestazioni ambientali, grazie a un sistema di accumulo energia migliorato che raddoppia la capacità della gemella “Leonardo da Vinci”, e a un collegamento ad alta tensione a terra che le permette di operare, una volta in porto, senza emissioni di CO2. Inoltre, la nave può essere impiegata in qualsiasi tipo di progetto offshore — dalle acque basse a quelle profonde — incluso l’interramento di cavi tramite una vasta gamma di veicoli ROV.

Il premio, ricevuto in occasione di Nor-Shipping, il più importante appuntamento in Norvegia nel business marittimo, onora ogni anno, dal 1997, la costruzione navale che più si è distinta per progresso e innovazione.