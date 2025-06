Il mercato del lavoro italiano ad aprile 2025 mostra un quadro di stabilità generale per quanto riguarda l’occupazione, accompagnato da un calo delle persone in cerca di impiego e un aumento degli inattivi. Un’analisi dettagliata rivela sfumature e andamenti diversi a seconda del genere, delle fasce d’età e delle tipologie contrattuali. Lo dice l’Istat.

Occupazione Stabile, ma con Differenze Sostanziali

La sostanziale stabilità degli occupati a livello mensile (+0,4% su base trimestrale) nasconde dinamiche interne non omogenee. Si registra un aumento tra le donne, in particolare nella fascia d’età 25-34 anni e tra gli ultra 50enni. Crescono anche i dipendenti a termine (+0,8%) e gli autonomi (+1,0%). Di contro, si osserva una diminuzione degli occupati tra gli uomini, nelle altre classi d’età e tra i dipendenti permanenti (-0,5%). Nonostante queste fluttuazioni interne, il tasso di occupazione complessivo si mantiene stabile al 62,7%.

Disoccupazione in Calo, Inattività in Aumento

Un dato positivo è il calo delle persone in cerca di lavoro, che ad aprile 2025 diminuiscono del 3,1%, pari a -48mila unità. Questa flessione interessa entrambi i generi e quasi tutte le classi d’età, ad eccezione dei 25-34enni, dove il numero di disoccupati resta stabile. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione scende al 5,9% (-0,2 punti), e il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) registra un notevole miglioramento, attestandosi al 19,2% (-1,2 punti).

Parallelamente, si osserva una crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni, con un aumento dello 0,3%, pari a +39mila unità. Questo incremento coinvolge sia uomini che donne e quasi tutte le fasce d’età, con l’eccezione dei 25-34enni, per i quali il numero di inattivi è in calo. Il tasso di inattività sale al 33,2% (+0,1 punti).

Il Confronto Annuale: Luci e Ombre

Se si allarga lo sguardo all’andamento annuale, confrontando aprile 2025 con aprile 2024, il quadro è più incoraggiante per l’occupazione. Il numero di occupati supera quello dell’anno precedente dell’1,2% (+282mila unità). Questo aumento si distribuisce tra uomini, donne, 25-34enni e ultra 50enni, mentre si registra una diminuzione per le fasce 15-24enni e 35-49enni. Il tasso di occupazione annuale sale di 0,5 punti percentuali.

Nel confronto annuale, le persone in cerca di lavoro diminuiscono significativamente del -12,2% (-209mila unità), mentre gli inattivi tra i 15 e i 64 anni mostrano una leggera crescita dello 0,1% (+14mila unità).

Le Differenze di Genere e la Partecipazione per Età

Analizzando le differenze di genere su base mensile, gli uomini mostrano un aumento dei tassi di occupazione (+0,1 punti) e inattività (+0,1 punti), con un calo del tasso di disoccupazione (-0,3 punti). Per le donne, il tasso di inattività cresce (+0,1 punti), quello di occupazione cala (-0,2 punti) e la disoccupazione resta stabile. Su base annua, sia per gli uomini che per le donne, l’occupazione aumenta (rispettivamente +0,6 e +0,4 punti) e la disoccupazione diminuisce (rispettivamente -0,8 e -0,9 punti). L’inattività cala tra gli uomini (-0,1 punti) e aumenta tra le donne (+0,2 punti).

Infine, la partecipazione al mercato del lavoro per classi d’età rivela che tra marzo e aprile 2025, per chi ha almeno 35 anni, si assiste a un calo del tasso di occupazione e un aumento dell’inattività. La disoccupazione diminuisce per i 35-49enni e resta stabile per gli over 50. Tra i minori di 35 anni, la disoccupazione si riduce, ma con andamenti diversi: stabilità dell’occupazione e aumento dell’inattività per i 15-24enni, crescita dell’occupazione e calo dell’inattività per i 25-34enni.