Sui dolci colli di Mesoraca, là dove la terra baciata dal sole racconta antiche storie, un seme piantato vent’anni or sono ha germogliato, portando i suoi frutti lontano, fino al cuore dell’Emilia. Salvatore Carvelli, un uomo del 1975, pur avendo radicato la sua azienda di logistica a Reggio Emilia, non ha mai reciso il legame con la sua Calabria, terra di ulivi secolari e tradizioni profonde. Il suo cuore, diviso tra la modernità del Nord e l’ancestrale richiamo del Sud, batte al ritmo di un’agricoltura che è amore, rispetto e sacrificio. L’amore per la terra è un canto silenzioso che vince le puerili distrazioni tempo

Il Nettare d’Oro: Jugale, un Omaggio alle Radici

Mercoledì 11 giugno, il ristorante Ca’ Nasta di Reggio Emilia, sotto la guida dello chef Maurizio Lùpica, sarà il palcoscenico dove un nettare prezioso svelerà la sua anima. Sarà Edoardo Raspelli a condurre il racconto di Jugale, l’olio extra vergine biologico Calabria IGP, un nome che evoca la memoria del nonno di Salvatore, affettuosamente soprannominato “Jugale” nel suo paese. Un uomo semplice, legato alla terra e ai ritmi della natura, che ha seminato le basi di quella che oggi è un’eccellenza agricola. Ogni goccia di questo olio è un filo che lega il presente al passato, un ponte tra generazioni, un inno alla qualità e al territorio. I reggiani, del resto, già conoscono questo tesoro, avendolo assaggiato al rinomato ristorante Lago di Gruma di Campegine.

Un Sorso di Calabria tra Musica e Sapori

La serata si annuncia come un viaggio sensoriale, dove note musicali si fonderanno con la degustazione di vini pregiati, tra cui spiccheranno quelli della Tenuta Paltusa di Calangianus (Sassari). E in questo concerto di sapori, l’extra vergine Jugale sarà la stella danzante su ogni stuzzichino, esaltando la sua presenza in un abbraccio armonioso. Ma l’Azienda Agricola Salvatore Carvelli non è solo olio: nel cuore della Calabria rurale, tra i 30 ettari di grano e orzo e i 15 ettari di erba medica per le vacche da latte, si snoda una produzione che include anche l’allevamento di 600 pecore di Razza Sarda, donatrici di un eccellente Pecorino Crotonese. E in casa, con sapienza antica, prendono vita le sfiziose olive schiacciate e una classica, saporosissima nduja, simboli di una tradizione che non conosce oblio.

Un Modello di Sostenibilità e Riconoscimenti d’Eccellenza

L’azienda di Salvatore Carvelli si fa promotrice di una filiera corta, offrendo prodotti a chilometro zero e, con un gesto di profonda connessione con la terra, permette l’“adozione” della pianta di olivo. Un’azienda che non solo produce, ma che cura, che educa, che lega. Il suo impegno e la sua dedizione sono stati riconosciuti da prestigiosi premi: il Bicchiere di Bronzo al Milan International Olive Oil Award, il 3° Posto nella Categoria Fruttato Medio al Premio Nazionale Nino Luigi Iannotta 2025, e il titolo di Vincitore 2024 nella Categoria Aziende Olearie ai Calabria Food Awards. Un cammino, quello di Salvatore Carvelli, che dimostra come l’amore per la propria terra, la passione per il lavoro e il rispetto per la tradizione possano fiorire, portando i loro profumi e sapori ben oltre i confini del piccolo paese collinare.