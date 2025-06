Marzocchi Pompe, nome di spicco nella progettazione e produzione di pompe e motori a ingranaggi ad alte prestazioni, ha un’importante novità da presentare: l’arrivo della nuova serie di motori ELIKA. Questo lancio segna un’estensione naturale della fortunata famiglia di pompe Elika, già nota sul mercato per la sua innovativa tecnologia brevettata.

Tecnologia ELIKA: Silenzio e Efficienza al Servizio dell’Industria

I nuovi motori ELIKA, frutto di un’attenta attività di ricerca e sviluppo, sono stati progettati per convertire l’energia idraulica in energia meccanica. Troveranno un impiego vasto in diverse applicazioni industriali, dai sistemi refrigeranti alle apparecchiature medicali. La loro peculiarità, che li distingue dai motori tradizionali, è la bassa rumorosità, l’elevata efficienza e le ridotte vibrazioni, caratteristiche ereditate dalla tecnologia delle pompe Elika. Questo promette un passo avanti significativo in termini di prestazioni e comfort operativo.

L’Orgoglio del CEO: Un Brevetto per Nuove Opportunità Globali

Gabriele Bonfiglioli, nella foto, CEO di Marzocchi Pompe, ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo: “Marzocchi Pompe, forte degli oltre 75 anni di esperienza nel settore, continua a lanciare nuovi prodotti per ampliare la propria già vastissima gamma. Abbiamo ancora una volta ascoltato le esigenze dei nostri clienti e, dopo avere di recente messo a catalogo i prodotti modulari ELIKA, siamo molto orgogliosi di aver introdotto sul mercato anche i motori che utilizzano questa innovativa tecnologia, coperta da due brevetti, che certamente ci porteranno nuove opportunità a livello globale”. Le sue parole sottolineano non solo l’impegno dell’azienda nell’innovazione, ma anche la visione di una crescita guidata dalle necessità del mercato.

Dalla Richiesta del Cliente all’Innovazione Concreta

Il progetto dei motori ELIKA nasce da un ascolto diretto del mercato e da analisi approfondite condotte dai gruppi di lavoro che vedono collaborare strettamente l’Ufficio Tecnico e la Ricerca & Sviluppo. Fin dall’introduzione della linea di pompe Elika, l’azienda aveva intuito che lo sviluppo dei motori sarebbe stato il passo successivo, un’intuizione poi confermata dalle richieste specifiche di clienti strategici. Questi feedback hanno spinto Marzocchi Pompe a concretizzare rapidamente questa nuova proposta, dimostrando una notevole capacità di risposta alle dinamiche del settore.

I primi riscontri del mercato sono già promettenti. L’azienda si aspetta un percorso simile a quello già sperimentato con le pompe ELIKA, che da applicazioni di nicchia sono diventate sempre più diffuse in contesti ad elevato contenuto tecnologico. L’obiettivo principale di Marzocchi Pompe è chiaro: rafforzare la propria presenza nei settori in cui è già attiva, offrendo un’alternativa decisamente più innovativa rispetto ai motori tradizionali e consolidando la propria leadership.