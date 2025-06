Una giornata di attesa e frustrazione ha colpito numerosi passeggeri lunedì 2 giugno, tra Roma e Rzeszow. I voli W46067 e W46068 della compagnia aerea Wizzair hanno accumulato oltre quattro ore di ritardo, trasformando l’inizio della settimana in un vero incubo per chi si trovava negli aeroporti di Fiumicino e Rzeszow.

Voli Wizzair, un ritardo che costa caro ai passeggeri

Originariamente previsti in partenza alle 06:45 e alle 09:35, i voli sono atterrati rispettivamente solo alle 13:31 e alle 16:20. Questo significativo ritardo ha causato notevoli disagi, impedendo a molti di raggiungere le proprie destinazioni per motivi di lavoro, salute o semplicemente per l’inizio di una vacanza. La buona notizia per i viaggiatori è che, stando alle prime informazioni, le cause del disservizio non sarebbero da ricondurre a circostanze eccezionali come maltempo o “bird strike”, dato che le condizioni meteo sulle tratte interessate erano ottimali. Sembra, piuttosto, che il problema risieda in difficoltà interne alla compagnia aerea.

250 euro di risarcimento: i diritti dei viaggiatori

Per i passeggeri coinvolti, la normativa europea offre un importante strumento di tutela. Secondo il Regolamento Europeo 261/2004, in caso di ritardi così consistenti e non imputabili a cause di forza maggiore, i viaggiatori hanno il diritto di richiedere e ottenere una compensazione pecuniaria di 250 euro. Un diritto che può fare la differenza per chi ha subito disagi e interruzioni dei propri piani. Per avviare la procedura e ottenere il risarcimento, i passeggeri possono fare istanza direttamente alla compagnia aerea, oppure rivolgersi a delle claim company specializzate, come ItaliaRimborso.it, o a un CAF, che possono guidare nell’iter burocratico per ottenere quanto dovuto. Una possibilità concreta per trasformare il disagio di una giornata persa in un parziale ristoro economico.