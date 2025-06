In Valle d’Aosta ci sono più di due automobili per ogni residente. Questa regione italiana si conferma così al primo posto in Europa per percentuale di motorizzazione. Il podio è interamente tricolore, con la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano che seguono.

Questo primato, oltre a essere legato alle peculiarità territoriali, è influenzato, come spiega Eurostat nell’ultima rilevazione, anche da un contesto fiscale più favorevole per l’immatricolazione dei veicoli.

Nel 2023, l’istituto statistico europeo ha valutato che le autovetture per abitante nell’Unione Europea erano in media 0,55, mostrando una diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto al 2022.

Eurostat ha dichiarato: “I tassi regionali di motorizzazione (autovetture per 1.000 abitanti) sono spesso legati alle condizioni economiche, ma possono anche essere influenzati da circostanze specifiche. Ad esempio, il record della Valle d’Aosta è stato influenzato da normative fiscali favorevoli”.

Nel 2023, le prime tre regioni con il tasso di motorizzazione più elevato si trovavano tutte in Italia: Valle d’Aosta con 2.295 autovetture per 1.000 abitanti, Provincia Autonoma di Trento con 1.521 autovetture per 1.000 abitanti e Provincia Autonoma di Bolzano con 915 autovetture per 1.000 abitanti. Tra le dieci regioni con il più alto tasso di motorizzazione, sei sono in Italia e una si trova in Finlandia, Grecia, e Paesi Bassi.