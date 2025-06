Il campione del mondo austriaco Raphael Haaser ha firmato un contratto biennale con Atomic. Sarà seguito da Thomas Graggaber, esperto tecnico del servizio Atomic ed ex atleta di Coppa del Mondo con 22 presenze all’attivo.

Ai recenti Campionati del Mondo di Saalbach, Haaser ha conquistato il titolo iridato in gigante e l’argento in super-G. Con cinque podi in Coppa del Mondo e prestazioni solide in gigante, super-G e discesa libera, il 27enne originario di Maurach, in Tirolo, apporta valore e profondità alla squadra Redster di Atomic, unendosi ad atleti come Mikaela Shiffrin, Lucas Pinheiro Braathen, Sofia Goggia e altri ancora.

Le dichiarazioni di Haaser e Atomic

“Il pacchetto complessivo mi ha convinto davvero e si adatta perfettamente a me. Sono felice che ‘Graggi’ sarà il mio skiman, ha partecipato ai test ed è stato parte del nostro team negli ultimi anni come skiman di Daniel Danklmaier”, ha dichiarato Raphael Haaser.

“Con il suo potenziale e la sua versatilità tra gigante, super-G e discesa, Raphael è un’aggiunta di grande valore al nostro team. Siamo convinti che, con Atomic, potrà esprimere pienamente tutto il suo potenziale”, ha aggiunto Christian Höflehner, Global Race Manager di Atomic.

Nuovi arrivi in casa Atomic

Haaser si unisce così a diversi atleti che sono entrati a far parte di Atomic in questa primavera. Tra loro lo specialista svizzero dello slalom Daniel Yule, il cui arrivo è stato annunciato a inizio stagione, e Jett Seymour, 26enne di Steamboat Springs, Colorado, che ha firmato anch’egli un contratto biennale.

Sul fronte femminile, due promettenti austriache entrano nella famiglia Redster: