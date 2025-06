Promotica S.p.A., agenzia loyalty specializzata in soluzioni marketing per aumentare vendite, fidelizzazione e brand advocacy, ha ottenuto un grande successo all’ultima edizione dei Promotion Awards. Questo premio annuale, promosso da Promotion Magazine, la principale rivista italiana nel settore delle promozioni e della fidelizzazione (edita da Pop Up Media), mira a valorizzare le migliori pratiche e i progetti più innovativi nel marketing di relazione.

Nel corso della cerimonia di premiazione a Milano, presso Palazzo Scalini, Promotica ha ricevuto due importanti riconoscimenti per progetti realizzati per Coop.

Riconoscimento per la Collezione Edo Alessi: Innovazione e Interazione AI

Il primo premio è stato assegnato a Promotica come Miglior Short Collection per la Collezione Edo Alessi, sviluppata per Coop Italia. A questo si è aggiunta una menzione speciale nella categoria Innovation. L’innovazione chiave è stata l’introduzione di un QR code inciso al laser sul fondo di ogni utensile della collezione. Questo codice ha permesso ai consumatori, tramite smartphone, di accedere a una chat con cooking creator digitali basati su AI, in grado di offrire ricette personalizzate e rispondere a curiosità culinarie in tempo reale.

Rossana Pinto, Loyalty Manager di Coop Italia, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi del riconoscimento ricevuto, per il quale ringraziamo la giuria che, attribuendoci questo premio, ha voluto rimarcare l’impegno del nostro team volto a ricercare una formula innovativa di coinvolgimento e fidelizzazione dei clienti attraverso il valore aggiunto apportato dall’interazione con i cooking creator di Q&B. Crediamo fermamente che occorra immaginare soluzioni sempre più ingaggianti rispetto alle classiche iniziative di short collection, che richiamino la partecipazione interattiva dei clienti, affinché la risposta sia sempre più estesa e partecipata”.

Il Successo di “Storie in Tazza” per Coop Alleanza 3.0

Il secondo riconoscimento è arrivato nella categoria “Spend & Get“, con il progetto Storie in tazza realizzato per Coop Alleanza 3.0. La campagna, guidata dal claim “Se il buongiorno si vede dal mattino, con la collezione Storie in tazza si sente anche!”, ha trasformato un oggetto quotidiano – la mug – in un veicolo di narrazione e intrattenimento. Ogni tazza riportava un QR code che consentiva al cliente di accedere a un mondo di fiabe dedicate ai più piccoli, ampliando così il valore esperienziale del prodotto attraverso una forte attivazione digitale.

Roberta Girotti, responsabile Fidelizzazione e progetti speciali di Coop Alleanza 3.0, ha commentato: “Un risultato inatteso quanto apprezzato, che ci convince sempre di più dell’incidenza positiva delle nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione per amplificare il senso e il valore di ogni iniziativa di marketing. Noi intendiamo proseguire lungo questo itinerario di sviluppo, proponendo ai nostri clienti soluzioni progettuali capaci di offrire esperienze sempre più dinamiche e sfaccettate, che incontrino il gradimento dei consumatori, oggi più che mai attenti alle novità digitali e multisensoriali”.

Diego Toscani, nella foto, Amministratore Delegato di Promotica, ha rimarcato: “Ogni nostro progetto è pensato e realizzato in base alla profonda conoscenza delle dinamiche del marketing e secondo strategie che implichino un forte coinvolgimento dei consumatori. In questo contesto di esperienza, sviluppata nel corso della nostra pluriennale attività, lavoriamo per migliorare le nostre campagne loyalty per aiutare i nostri clienti nei loro percorsi di fidelizzazione”.