L’Autorità Antitrust dell’Unione Europea ha inflitto una sanzione di 329 milioni di euro a due piattaforme di consegna di cibo a domicilio: la tedesca Delivery Hero e la spagnola Glovo. Queste sono state accusate di aver seguito un cartello attivo dal 2018, iniziato con l’investimento iniziale di Delivery Hero in Glovo, fino al 2022, anno in cui ha acquisito il controllo esclusivo. Tra le violazioni contestate vi sono lo scambio sistematico di informazioni, incluse quelle riguardanti la loro presenza internazionale, e accordi atti a non “sottrarsi” reciprocamente i dipendenti (con l’eccezione dei riders), noto nel gergo antitrust come ‘no-poach’. Questo rappresenta la prima volta che l’Unione Europea punisce pratiche anticoncorrenziali nel mercato del lavoro.

Delivery Hero e Glovo hanno concordato di non sottrarre i dipendenti l’uno dall’altro, hanno scambiato informazioni e suddiviso i mercati geografici all’interno dello Spazio Economico Europeo. Questo caso è significativo perché tali pratiche sono state facilitate da un uso anticoncorrenziale della partecipazione di minoranza di Delivery Hero in Glovo. Come evidenziato dalla vicepresidente della Commissione Europea, Teresa Ribera, “è anche la prima volta che la Commissione sanziona un accordo di non sottrazione di dipendenti, in cui le aziende smettono di competere per i migliori talenti e riducono le opportunità per i lavoratori”.

Oltre a non sottrarre i dipendenti, le due società hanno anche condiviso informazioni sensibili dal punto di vista commerciale e si sono assegnate mercati geografici. Bruxelles ha chiarito che entrambe le aziende hanno ammesso il loro coinvolgimento nel cartello, accettando di risolvere il caso con la sanzione. Non si tratta solo della prima volta in cui la Commissione individua un cartello nel mercato del lavoro, ma è anche la prima volta che sanziona l’utilizzo anticoncorrenziale di una partecipazione di minoranza in un’impresa concorrente.

Un funzionario dell’Unione Europea ha spiegato che l’esecutivo ha scoperto uno scambio sistematico di informazioni tra le due società durante il periodo in cui erano attive nel cartello, avvenuto attraverso comunicazioni su piattaforme come WhatsApp e anche email. In alcune di queste comunicazioni, una delle aziende contestava esplicitamente all’altra di aver “violato” precedenti accordi di non aumentare le offerte per l’assunzione dei dipendenti. “Dal settembre 2018 hanno iniziato a scambiarsi informazioni sulle loro attività in molti modi diversi”, compresi “contatti diretti, dove hanno discusso ampiamente”. Questi comportamenti sono stati riscontrati “a diversi livelli dell’azienda”, con la condivisione di “informazioni molto dettagliate”.