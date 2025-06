(di Katherine Puce) Negli ultimi anni, l’e-commerce si è trasformato da semplice canale alternativo di vendita a leva strategica imprescindibile per le aziende di ogni settore. La spinta alla digitalizzazione, le mutate abitudini di acquisto dei consumatori e l’evoluzione tecnologica hanno reso il commercio online una priorità di investimento per le imprese che intendono crescere, diversificare i mercati e migliorare l’esperienza cliente. Innovazione, personalizzazione e competitività sono punti cardine che, se gestiti nel modo giusto, garantiscono il passaggio dalla semplice messa in vendita online alla costruzione di veri e propri ecosistemi digitali integrati.

Piccole imprese protagoniste della crescita digitale

Questo trend coinvolge anche le aziende italiane secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Netcomm–Cribis, dove solo dall’inizio del duemilaventicinque ad oggi le imprese con un sito e-commerce sono salite a novantunomila, registrando un incremento del tre virgola quattro per cento rispetto all’anno precedente. Questo indica una crescita costante e una maturazione del mercato digitale in Italia. A guidare questa spinta sono le piccole imprese in settori chiave come Bevande (25,5%), Editoria (18,6%), Chimica (12,6%) e Industria alimentare (12,1%). Non si tratta solo dell’apertura di siti online, ma della diffusione di una sempre più marcata attitudine positiva al digitale che abbandona il vecchio scetticismo e permette di porre le basi per lo sviluppo di nuove strutture digitali e di marketing nella vendita online.

IA ancora assente

L’apertura al digitale, d’altro canto, non è una strada totalmente spianata, ma incontra ancora sfide e criticità. Il punto critico riguarda ancora l’adozione dell’intelligenza artificiale, soprattutto nel settore della logistica e, come detto, dell’e-commerce. Secondo gli ultimi dati di uno studio condotto da Geotab in Italia e pubblicato su ImpresaCity, ancora solo una azienda su dieci, ovvero il 12% delle aziende italiane attive nell’e-commerce, ha già integrato l’intelligenza artificiale nei propri processi produttivi o logistici, nonostante si registri parallelamente un trend importante di crescita della domanda, che negli ultimi due anni è salita del quarantanove per cento.

L’internazionalizzazione che manca

Un altro ostacolo è rappresentato, secondo l’Osservatorio siti eCommerce italiani promosso da Netcomm in collaborazione con Cribis, dal fatto che ancora il cinquantaquattro per cento delle imprese e-commerce italiane presenta una scarsa presenza internazionale, segno di una limitata maturità aziendale in un settore sempre più ampio e competitivo.

L’e-commerce, dunque, si ripropone come molto più di un semplice canale di vendita: è piuttosto un ecosistema nuovo, capace di espandere la visione e la strategia delle aziende. Questo vale soprattutto per le microimprese e le piccole e medie imprese che operano nel settore dell’ultimo miglio e della logistica. Maturità digitale, internazionalizzazione e capacità di investire in innovazione sono le uniche leve per mantenere alta la competitività e ambire alla conquista di nuovi mercati.