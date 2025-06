Dopo un anno di profonda trasformazione, il Massimo Zanetti Beverage Group (MZBG), colosso internazionale del caffè con marchi iconici come Segafredo Zanetti, chiude il 2024 con risultati in decisa ripresa. Nonostante un contesto tra i più complessi dell’ultimo decennio per l’industria del caffè, il Gruppo ha dimostrato una straordinaria capacità di reazione, ponendo le basi per una nuova fase di crescita.

La rinascita post-trasformazione

La svolta è iniziata nell’aprile 2024 con l’ingresso del fondo QuattroR, che ha dato il via a un ambizioso piano di rilancio industriale e strategico. Questa nuova fase è stata accompagnata da una nuova governance, un team manageriale rinnovato e un’impostazione centrata su efficienza, sostenibilità e creazione di valore. Pierluigi Tosato, nella foto, CEO del Gruppo, riassume così il cambio di paradigma: “Abbiamo trasformato il nostro modello di business. Oggi non parliamo più di resistenza, ma di ripartenza.” La visione è chiara: “rendere Segafredo un marchio premium, sostenibile e davvero globale.”

Strategie vincenti contro la tempesta dei costi

Il settore del caffè ha dovuto affrontare una vera e propria “tempesta perfetta”, come la definisce Tosato, con l’impennata dei costi delle materie prime: l’Arabica ha superato quota 400 e il Robusta ha oltrepassato i 5.700. Di fronte a questa situazione critica, MZBG ha reagito con decisione. Sono state implementate una revisione dei listini, una semplificazione dell’offerta, acquisti disintermediati e una gestione industriale e commerciale completamente rivista.

I risultati del 2024 testimoniano l’efficacia di queste misure: il fatturato ha superato 1 miliardo di euro, l’EBITDA si è attestato a 62 milioni, superando le previsioni, mentre la perdita d’esercizio è legata esclusivamente ai costi straordinari di ristrutturazione. A ciò si aggiungono il completamento della ricapitalizzazione e la riduzione dell’indebitamento netto.

Un 2025 all’insegna dello slancio e nuove prospettive

Il 2025 è iniziato con un notevole slancio. Nei primi quattro mesi, i ricavi sono cresciuti del 18% rispetto all’anno precedente, l’EBITDA ha superato le attese del 20% e il debito netto si attesta a 350 milioni, in linea con il piano. Per l’intero esercizio, il Gruppo prevede un fatturato di 1,2 miliardi, un EBITDA di 77 milioni, un utile netto in pareggio e un indebitamento stabile.

“Abbiamo affrontato una tempesta perfetta – commenta Tosato – ma non ci siamo limitati a resistere: abbiamo ricostruito il modello, ristabilito coerenza nel brand e posto le basi per una nuova fase di crescita. Segafredo non vuole essere solo un altro marchio italiano: vuole rappresentare la cultura globale dell’espresso, con radici profonde nei bar italiani e lo sguardo rivolto alle città del mondo.”

Da questa visione scaturisce il nuovo progetto di riposizionamento internazionale del brand Segafredo, che mira a rafforzare la coerenza globale, valorizzare l’autenticità italiana in chiave contemporanea e costruire esperienze distintive nei canali retail e HoReCa. Alla luce di questo positivo avvio d’anno, il piano strategico 2026–2028 è in fase di aggiornamento e verrà presentato il prossimo 18 giugno. Le attuali previsioni indicano una crescita media dei ricavi tra l’8% e il 10% annuo, un CAGR dell’EBITDA superiore al 15% e una generazione di valore crescente a livello di Gruppo. Con un modello più resiliente, un’offerta premium sempre più sostenibile e una presenza internazionale rafforzata, MZBG si conferma tra i protagonisti globali del caffè, una trasformazione resa possibile dalla determinazione delle proprie persone, dalla fiducia dei partner e dalla fedeltà di milioni di consumatori nel mondo.