Si è concluso oggi il Salone Nautico di Venezia, inaugurato il 29 maggio, che ha animato l’Arsenale con oltre 300 imbarcazioni e 270 espositori. L’evento ha registrato più di 30.000 visitatori, in gran parte italiani, ma anche provenienti da Germania, Regno Unito, Francia, Austria, Slovenia, USA, Croazia, Svizzera, Olanda e Polonia. Inoltre, si è assistito a una crescita dell’offerta di barche e a una maggiore presenza di marchi internazionali. La settima edizione è prevista dal 27 maggio al 31 maggio 2026.

È emersa un’attenzione crescente alla sostenibilità e all’innovazione. Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, ha commentato:

“È stato un evento di straordinaria rilevanza per il settore e un’opportunità unica per rafforzare il dialogo e la collaborazione sui temi della nautica. Quest’anno, dopo mesi di incertezze internazionali che hanno inciso sul mercato, proprio durante il Salone i cantieri hanno registrato un significativo aumento delle vendite, segnale di una ripresa e di un rinnovato slancio per l’intero settore.”

L’evento, promosso dal Comune di Venezia e organizzato da Vela Spa in collaborazione con la Marina Militare Italiana, ha confermato il crescente interesse e la sua rilevanza internazionale nel settore della nautica, con una visione chiara: consolidare il proprio ruolo nel Mediterraneo Orientale, offrendo un punto d’incontro autorevole e innovativo in una delle città più iconiche del mondo. Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela Spa e del Salone, ha osservato che l’edizione 2025 ha mostrato una significativa crescita qualitativa, testimoniata sia dalla tipologia del pubblico presente che dalla partecipazione dei massimi esponenti della nautica italiana.

Tra questi, Azimut, Sanlorenzo, Ferretti e il Gruppo Beneteau hanno partecipato anche con i loro CEO, evidenziando l’importanza strategica del Salone non solo come occasione per presentare le proprie imbarcazioni, ma anche come momento di confronto business-to-business e networking di alto livello. Grande interesse è stato riscontrato nelle prove in acqua, con un elevato numero di visitatori che hanno testato le imbarcazioni, confermando così la qualità e l’alta specializzazione del pubblico presente.