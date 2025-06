Inizio di settimana in territorio negativo per le Borse asiatiche, con i dazi che tornano a preoccupare gli investitori dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato un raddoppio al 50% delle tariffe sull’importazione di acciaio e alluminio a partire dal 4 giugno, accusando la Cina di non rispettare gli accordi commerciali raggiunti di recente con gli Stati Uniti.

Tokyo registra un calo dell’1,3%, Hong Kong dell’1,6%, Shanghai dello 0,5% e Shenzhen dell’1,1%, mentre Sydney arretra dello 0,2% e Seul si mantiene vicino alla parità con un incremento dello 0,02%. Negativi anche i futures su Wall Street, con il Nasdaq che segna una perdita dello 0,7% e l’S&P 500 dello 0,5%. Stesso discorso per i futures sull’Europa, dove l’Euro Stoxx è in calo dello 0,4%. Si attendono con attenzione il dato sull’inflazione dell’eurozona e la riunione della BCE che giovedì dovrebbe tagliare i tassi di interesse di un quarto di punto e aggiornare le previsioni su crescita e inflazione.

L’avversione al rischio favorisce l’oro, il cui prezzo sale dello 0,89% a 3.325 dollari l’oncia. In aumento anche il petroleo, dopo che l’incremento della produzione deciso dall’Opec+, che a luglio alzerà l’output di 411 mila barili al giorno, è risultato inferiore alle aspettative. Il Wti cresce del 2,8% a 62,51 dollari al barile, mentre il Brent avanza del 2,4% a 64,3 dollari. Sul fronte macroeconomico, oggi si attendono gli indici PMI manifatturieri riferiti al mese di maggio.