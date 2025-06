La recente edizione di Autopromotec a Bologna ha offerto un palcoscenico significativo per l’innovazione e le celebrazioni nel settore automobilistico. Tra il 21 e il 24 maggio, la fiera internazionale ha ospitato Petronas, che ha colto l’occasione per marcare un doppio anniversario e presentare le sue ultime novità.

Petronas, dieci anni di Rete e un futuro di innovazione

Presso il quartiere fieristico di Bologna, Petronas Lubricants International ha celebrato i dieci anni della sua Rete di Officine in Italia. Un traguardo importante, che sottolinea l’impegno dell’azienda nel supportare la filiera dell’aftermarket automobilistico. L’evento è stato accompagnato dalla presentazione delle ultime innovazioni dei suoi marchi, il tutto all’interno di uno stand di 130 metri quadrati, la cui progettazione e realizzazione sono state affidate a Prodea Group SpA. La presenza di Petronas ad Autopromotec non è passata inosservata, anche grazie a un ospite d’eccezione: la showcar Mercedes-AMG F1 W15, esposta con una livrea speciale che ha celebrato i cinquant’anni di Petronas, catturando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati.

Autopromotec: un’edizione da record e mezzo secolo di storia

L’edizione 2025 di Autopromotec non è stata solo un successo in termini di numero di visitatori, ma ha anche assunto un valore storico per il settore. Fondata nel 1965 con cadenza biennale, la manifestazione ha tagliato il traguardo della sua trentesima edizione. Un anniversario che conferma la sua evoluzione da semplice fiera a un appuntamento globale imprescindibile per gli operatori dell’aftermarket automobilistico. La continuità e la crescita di Autopromotec riflettono la dinamicità di un settore in costante evoluzione, sempre più attento alle nuove tecnologie e alle esigenze di un mercato in trasformazione.