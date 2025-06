La Banca Centrale Europea (Bce) si prepara a un possibile abbassamento dei tassi di interesse, il che rappresenterebbe il secondo intervento in un anno, portando il tasso sui depositi al 2%. Questa decisione, attesa da economisti e analisti, potrebbe segnare l’inizio di una fase di discussioni e divergenze all’interno del consiglio direttivo, complicate dalla difficoltà di prevedere l’andamento dell’inflazione, influenzata anche dai dazi imposti dagli Stati Uniti.

Secondo un sondaggio condotto da Bloomberg, tutti gli esperti concordano nel ritenere che il 5 giugno la Bce effettuerà un nuovo taglio dei tassi. La maggior parte degli economisti crede che nel mese di luglio la Bce manterrà i tassi invariati (64,7%), mentre c’è una previsione di un ulteriore abbassamento a settembre (76,5%). Successivamente a giugno, le tensioni potrebbero intensificarsi tra coloro che sostengono di fermarsi, considerando l’aumento previsto della spesa pubblica nell’Eurozona, e coloro che ritengono sia necessario continuare a stimolare l’economia.

Un punto cruciale riguarda i dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il loro impatto sui prezzi. La Bce sta esaminando diversi scenari, ma uno dei membri sottolinea che non è possibile affidarsi completamente a nessuno di essi, con una probabilità di realizzazione dello scenario di base inferiore al 50%.

Dopo il possibile taglio di giugno, Martin Van Vliet, Global Macro Strategist di Robeco, afferma che “qualsiasi ulteriore riduzione dei tassi dovrebbe essere meno automatica”. Secondo lui, è probabile che il contesto macroeconomico giustifichi tagli a breve termine per sostenere l’economia in un clima di incertezza, ma che saranno necessari tassi più elevati in futuro, se si adotteranno altre politiche, come quelle fiscali. Analogamente, Katharine Neiss, capo economista europeo di PGIM Fixed Income, condivide questa valutazione.

Unicredit prevede un abbassamento dei tassi all’1,75% per settembre e non sarebbe sorpresa se alcuni membri della Bce, che supporteranno la riduzione dei tassi nella prossima riunione, chiedessero una “pausa” fino a quando non sarà chiara la situazione relativa ai dazi americani e ai loro effetti. Inoltre, si attende che la presidente della Bce, Christine Lagarde, mantenga aperta l’opzione per un ulteriore allentamento, pur rimanendo probabilmente vaga riguardo alla tempistica di future decisioni, sottolineando la necessità di dipendere dai dati presentati dal consiglio direttivo.