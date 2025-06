Nelle prime 20 città italiane, le multe stradali hanno generato nel 2024 introiti totali di quasi 650 milioni di euro, mostrando un incremento dell’11,3% rispetto al 2023. Questi dati emergono da un’analisi sui rendiconti che le amministrazioni comunali sono obbligate a pubblicare per legge entro il 31 maggio ogni anno, riportando i proventi dalle sanzioni per violazione del codice della strada e il loro successivo utilizzo. Milano si conferma al primo posto della classifica con i maggiori introiti, avendo incamerato quasi 205 milioni di euro grazie alle multe stradali, un aumento del 57,5%. Segue Roma, con quasi 169 milioni di euro.

Al terzo posto troviamo Firenze con 61,5 milioni, mentre Torino si posiziona quarta con 45,3 milioni. Il comune che ha registrato l’incremento più significativo delle multe rispetto al 2023 è Campobasso, con un sorprendente aumento del 174% (da 112.000 a 308.000 euro), seguito da un +39% per Milano e un +36,5% per Firenze. D’altra parte, la città che ha visto il maggior decremento nel periodo 2023/2024 è Perugia, con una diminuzione del 56%, con proventi che scendono da 5,1 a 2,2 milioni di euro.

Il totale dei proventi delle prime 20 città monitorate è quindi passato dai 583,8 milioni del 2023 ai 649,9 milioni del 2024, con un incremento di 66 milioni di euro, pari all’11,3% in un anno. Se analizziamo però il valore delle sanzioni in relazione al numero di residenti nei vari comuni, scopriamo che l’importo pro capite più elevato si registra a Firenze, con una media di 168 euro di multe per residente nel 2024.