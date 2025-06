Massimo Pavin, l’imprenditore padovano alla guida di Sirmax Group, è stato insignito della prestigiosa onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti di nomina, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Questo riconoscimento celebra la trentennale carriera di Pavin, un percorso fatto di visione imprenditoriale, dedizione e un profondo legame con il territorio e le sue persone.

La Voce dell’Imprenditore: Gratitudine e Valori

“Sono grato al presidente Mattarella e a quanti hanno sostenuto la mia candidatura – dichiara il presidente e CEO di Sirmax Massimo Pavin –. Questa onorificenza è per me il coronamento di trent’anni di lavoro e di impegno nel creare non solo un’azienda ma anche valore per il territorio e per le persone. Voglio ringraziare sentitamente tutta la squadra di Sirmax, senza la quale sarebbe stato impossibile raggiungere gli obiettivi e i traguardi che ci hanno reso grandi. E un pensiero di gratitudine va anche alla mia famiglia: mio padre, mia madre e i miei fratelli, che mi hanno sempre supportato e con i quali ho condiviso difficoltà e successi.”

Un Percorso Imprenditoriale Visionario: Dalla Maxplast a Sirmax

Massimo Pavin, ingegnere civile, classe 1964, ha intrapreso la sua avventura imprenditoriale nel 1991. A soli 28 anni, fonda MAXPLAST, un’azienda che si afferma rapidamente nel settore della plastica, specializzandosi in particolare nel compounding a base di polipropilene. Nel 1999, MAXPLAST confluisce in SIRTE (già operativa dal 1964), dando vita a SIRMAX. In pochi anni, questa nuova entità è diventata una delle società più importanti a livello internazionale nella produzione di compound da materie plastiche.

Pavin è riconosciuto per la sua intuizione, visione e perspicacia. Ha saputo cogliere fin dai primi anni il potenziale di crescita di Sirmax e lo ha perseguito con impegno, entusiasmo e passione. La sua leadership si è sempre distinta per il rispetto dei dipendenti, l’attenzione alla crescita professionale dei giovani e la volontà di valorizzare il territorio. Nella sua trentennale carriera, ha ricoperto anche ruoli di prestigio nell’associazionismo imprenditoriale, culminando nella nomina a presidente di Confindustria Padova tra il 2011 e il 2015.

Sirmax Group Oggi: Un Colosso Globale della Plastica e dei Biocomposti

Oggi, Sirmax Group, con quartier generale a Cittadella (PD), è il primo produttore europeo non integrato e tra i primi al mondo di compound di polipropilene, tecnopolimeri, compound da post-consumo e biocompound. Questi materiali trovano impiego in svariati settori, tra cui l’automotive, l’elettrodomestico, power tools e casalingo, elettrico, elettronico, costruzioni, arredamento, agricoltura e packaging (questi ultimi due, attraverso innovativi biopolimeri compostabili).

Il Gruppo vanta 13 stabilimenti produttivi: sei in Italia – Cittadella (PD), Tombolo (PD), Isola Vicentina (VI), San Vito Al Tagliamento (PN), Salsomaggiore Terme (PR), Mellaredo di Pianiga (VE) –, due in Polonia (2006-2019), uno in Brasile (2012), due negli USA (2015-2020) e due in India (2017). A questi si aggiungono filiali commerciali a Milano e in Francia, Spagna e Germania. Sirmax ha conquistato importanti quote di mercato in Europa, Americhe e Asia, affermandosi come riferimento globale per il mercato internazionale. Con 850 dipendenti complessivi, il 2024 si è chiuso con un fatturato di 420 milioni di euro.