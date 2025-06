Mare Group S.p.A., nella foto l’a. d. Antonio Maria Zinno, la società di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato oggi il perfezionamento dell’acquisizione del 70,6% del capitale sociale di LA SIA S.p.A. L’operazione, che fa seguito all’accordo siglato il 12 febbraio 2025, è stata finalizzata con i soci venditori CSE Holding S.r.l. (Maurizio Ciardi), Aspasia S.r.l. (Mario Rampini) e GLSR S.r.l (Riccardo Sacconi). Questo passo strategico posiziona Mare Group per una ulteriore espansione nel settore dell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti.

Il Percorso verso il Closing: Condizioni Sospensive e Autorizzazioni

L’esecuzione dell’Accordo Quadro è avvenuta dopo l’avveramento di tutte le condizioni sospensive previste. Tra queste, spiccano l’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria dei soci di Mare Group di una delega per l’aumento di capitale, la conferma del valore della quota oggetto di conferimento tramite perizia e l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni. In particolare, è rilevante la comunicazione del 7 aprile 2025 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato come l’operazione di acquisizione non ricada nell’ambito della normativa “golden power” per i settori della difesa, sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni. Inoltre, l’approvazione dei bilanci consolidati e di esercizio di LA SIA e Mare Group al 31 dicembre 2024 ha eliminato la necessità di autorizzazioni da parte dell’Autorità Antitrust.

Dettagli dell’Acquisizione e Composizione del Corrispettivo

Il conseguimento da parte di Mare Group della partecipazione del 70,6% in LA SIA è stato realizzato mediante l’acquisizione di 4.000.000 azioni LA SIA. Il corrispettivo per ciascun socio venditore è stato una combinazione di azioni Mare Group (derivanti da un aumento di capitale a loro riservato) e contanti, erogati per il 50% in data odierna e il restante 50% entro 90 giorni.

Nello specifico:

CSE Holding ha trasferito 1.600.000 azioni ordinarie LA SIA (28,24%) in cambio di 1.024.000 azioni Mare Group e 992.000,00 Euro in contanti.

ha trasferito 1.600.000 azioni ordinarie LA SIA (28,24%) in cambio di 1.024.000 azioni Mare Group e in contanti. Aspasia ha trasferito 1.200.000 azioni ordinarie LA SIA (21,18%) in cambio di 768.000 azioni Mare Group e 744.000,00 Euro in contanti.

ha trasferito 1.200.000 azioni ordinarie LA SIA (21,18%) in cambio di 768.000 azioni Mare Group e in contanti. GLSR ha trasferito 1.200.000 azioni ordinarie LA SIA (21,18%) in cambio di 768.000 azioni Mare Group e 744.000,00 Euro in contanti.

I soci venditori hanno sottoscritto la prima tranche dell’aumento di capitale in Mare Group a loro riservato, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 1° aprile 2025.

Accordi Futuri e Impegni di Stabilità

L’accordo quadro prevede inoltre che Maurizio Ciardi, Mario Rampini e Riccardo Sacconi, soci di controllo di CSE Holding, Aspasia e GLSR e membri del consiglio di amministrazione di LA SIA, assumeranno incarichi in Mare Group dopo l’esecuzione dell’OPAS (Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio) sulle restanti azioni di LA SIA. In particolare, Maurizio Ciardi assumerà la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Mare Group con deleghe operative per il coordinamento e la gestione di LA SIA. Sono stati definiti anche impegni di stabilità e di non storno da parte dei soci fondatori di LA SIA, oltre a impegni di “lock-up” per un periodo di 36 mesi per Aspasia e GLSR e 24 mesi per CSE Holding, decorrenti dal Closing.

Acquisizione di M2R Holding e Bonus Share per gli Azionisti

Mare Group ha anche annunciato l’acquisizione del 100% delle quote di M2R Holding S.r.l. dai medesimi soggetti coinvolti nell’acquisizione di LA SIA. M2R Holding detiene un’unità immobiliare a Roma e il 100% di Rent4Service S.r.l. Il prezzo di cessione, pari a 1.007 migliaia di Euro, è stato definito da una perizia indipendente ed è stato corrisposto per il 50% oggi, con il restante 50% entro 90 giorni.

Infine, Mare Group ha ricordato che, con il decorso del “Periodo di Fedeltà” (12 mesi dalla quotazione su Euronext Growth Milan) in data 28 maggio 2025, 1.108.661 azioni Mare Group hanno maturato il diritto all’assegnazione gratuita di massime 277.166 “Bonus Share”, pari a 1 azione ordinaria ogni 4 sottoscritte in IPO.

Per l’operazione, Mare Group è stata assistita da illimity (advisor finanziario), Zephiro Investments (advisor industriale) e Maviglia & Partners (advisor legale). I soci venditori sono stati assistiti dallo Studio Gianni & Origini.