Nel 2024, le esportazioni dei distretti industriali dell’Emilia-Romagna si sono attestate a 21,7 miliardi di euro, registrando una variazione tendenziale del -2% rispetto all’anno precedente. Questo andamento complessivo, sebbene in lieve contrazione, nasconde performance molto differenziate tra i settori di specializzazione regionale. L’analisi periodica del Research Department di Intesa Sanpaolo, uno strumento chiave per il supporto al tessuto economico locale, evidenzia le dinamiche che hanno caratterizzato l’anno.

I Motori e i Freni dell’Export Regionale

Il settore agro-alimentare si conferma il traino delle esportazioni, registrando un robusto aumento dell’8,6% su base annua. Al contrario, la meccanica ha evidenziato un trend negativo del -5,5%. Più contenuta la contrazione del sistema casa (-1,4%), mentre il sistema moda ha subito un calo più marcato del -7,2%.

Guardando ai singoli distretti, emergono andamenti eterogenei:

La Meccatronica di Reggio Emilia ha subito una flessione del 9,8%.

ha subito una flessione del 9,8%. Le Macchine per l’imballaggio di Bologna hanno mostrato un calo contenuto del 2,7%.

hanno mostrato un calo contenuto del 2,7%. La Food Machinery di Parma ha segnato un notevole incremento del 14,8% .

ha segnato un notevole incremento del . Le Macchine agricole di Reggio Emilia e Modena hanno sofferto una contrazione del 22,1%.

hanno sofferto una contrazione del 22,1%. I Ciclomotori di Bologna hanno registrato una flessione del 4,8%.

hanno registrato una flessione del 4,8%. Le Macchine per il legno di Rimini una contrazione del 15,8%.

una contrazione del 15,8%. Le Macchine utensili di Piacenza hanno mostrato una crescita positiva del 17,9%.

Nel comparto agro-alimentare, i dati sono decisamente incoraggianti:

L’ Alimentare di Parma ha registrato una crescita del 2,7%.

ha registrato una crescita del 2,7%. I Salumi del modenese un incremento del 5,2%.

un incremento del 5,2%. Il Lattiero-caseario parmense un forte aumento del 31% .

un forte aumento del . Il Lattiero-caseario di Reggio Emilia ha guadagnato il 18,9%.

Nel sistema casa, le Piastrelle di Sassuolo hanno subito un decremento contenuto (-1,4%), mentre i Mobili imbottiti di Forlì, pur con un calo modesto (-1,1%), hanno evidenziato una performance eccezionale in alcuni mercati, come gli Emirati Arabi Uniti (+107,9%).

Nel sistema moda, l’Abbigliamento di Rimini ha mostrato una leggera espansione (+1,1%), mentre Maglieria e abbigliamento di Carpi e Calzature di San Mauro Pascoli hanno registrato perdite rispettivamente del 9,9% e del 22,2%.

Poli Tecnologici e Mercati Internazionali

Nel 2024, l’export dei poli tecnologici dell’Emilia-Romagna ha registrato una lieve flessione dell’1%. Il Biomedicale di Mirandola ha evidenziato una crescita del 4,6%, il Biomedicale di Bologna una sostanziale stabilità (+0,6%), mentre il Polo ICT dell’Emilia-Romagna ha segnato un calo del 6,2%.

Tra i mercati maturi vicini, si registra una domanda debole in Germania (-5,2%) e Francia (-5,9%). Gli Stati Uniti hanno mostrato una lieve crescita (+0,8%), trainata soprattutto dalla prima parte dell’anno, a fronte di un’inversione di tendenza nel quarto trimestre (-9,9%). I dati del 2024 mostrano una tenuta delle vendite verso gli Stati Uniti grazie al traino dell’agro-alimentare, che ha registrato un incremento del 26% rispetto al 2023. L’eventuale entrata in vigore dei dazi potrebbe tuttavia accentuare le vulnerabilità in altri comparti di specializzazione regionale, rendendo necessarie strategie mirate per mitigare le ripercussioni e cogliere eventuali opportunità legate a esenzioni o accordi tariffari.

Il Supporto di Intesa Sanpaolo

Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “I distretti regionali vantano una tradizionale grande capacità di rispondere al contesto generale; in particolar modo in questa fase, è cruciale sostenere gli investimenti, soprattutto in innovazione, internazionalizzazione, transizione digitale e green, per affrontare le sfide poste dal contesto internazionale. Nel 2024 abbiamo erogato alle imprese regionali nuovo credito a medio lungo termine per oltre 1,15 miliardi di euro, con un andamento fortemente positivo anche nel primo trimestre di quest’anno. Il Gruppo è impegnato a favorire la competitività con tutte le leve a sua disposizione, anche attraverso accordi strategici con le realtà associative e servizi di supporto e accompagnamento all’estero”.