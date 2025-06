Ventotto atleti azzurri si preparano a dare l’assalto ai Campionati Europei Assoluti Genova 2025! La delegazione della scherma italiana è stata ufficializzata e parteciperà alla kermesse continentale dal 14 al 19 giugno. Sarà la prima competizione del nuovo quadriennio olimpico e si svolgerà sulle pedane del Padiglione Jean Nouvel per le fasi preliminari e nel nuovo palasport genovese per gli assalti da medaglia.

Le scelte dei Commissari Tecnici

I commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada, Andrea Aquili per la sciabola femminile e Andrea Terenzio per la sciabola maschile hanno optato in molti casi per la scelta di cinque elementi, permettendo una staffetta tra le gare individuali e quelle a squadre.

Fioretto: tra conferme e novità

Il fioretto maschile schiera il quartetto base, lo stesso che ha conquistato l’argento olimpico a Parigi 2024: Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, quest’ultimo campione europeo e iridato in carica. La riserva sarà Davide Filippi. Le fiorettiste convocate sono la campionessa uscente Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino, Martina Batini (che gareggerà solo nell’individuale) e l’iridata Alice Volpi (che prenderà il suo posto nella prova a squadre).

Sciabola: staffette e assenze

Anche tra gli sciabolatori ci saranno staffette: Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre avranno un doppio impegno, mentre Dario Cavaliere competerà solo nell’individuale e Matteo Neri gli subentrerà nella prova a squadre. Nella sciabola femminile, dove è assente per infortunio Eloisa Passaro, le quattro prescelte sono Michela Battiston, Chiara Mormile, Manuela Spica e Mariella Viale. Indicata come riserva Alessia Di Carlo.

Spada: equilibrio tra esperienza e nuove leve

La spada maschile punta su cinque elementi: Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo (che disputerà solo la prova individuale) e Gianpaolo Buzzacchino (che sarà impiegato soltanto a squadre). Tra le spadiste, infine, doppio impegno per Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, solo gara individuale per Sara Maria Kowalczyk mentre Lucrezia Paulis le subentrerà per la prova a squadre.

Un mix vincente: esperienza e gioventù

L’Italia arriva all’Europeo in casa forte di ben 59 podi conquistati in questa stagione di Coppa del Mondo, presentando un mix di esperienza e gioventù. La convocazione vede convivere ben 12 medagliati olimpici ma anche otto debuttanti, di cui due Under 20 (Galassi e Viale sono ancora nella categoria Giovani ed esordiranno in un Europeo, così come Cristino, Cavaliere, Spica, Buzzacchino, Kowalczyk e Paulis). A Genova, con il presidente federale Luigi Mazzone, sarà capo delegazione la consigliera federale Elisa Albini.