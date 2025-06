In occasione della Giornata Mondiale del Latte, l’Italia celebra la sua indiscussa leadership nella biodiversità casearia, vantando ben 57 formaggi a denominazione di origine (DOP e IGP). A questi si aggiungono i 531 prodotti agroalimentari tradizionali censiti, per un totale di 588 specialità che sono un vero simbolo di una tradizione lattiero-casearia senza pari. Questi dati emergono da un’analisi di Coldiretti diffusa per il World Milk Day, istituito dalla FAO e celebrato il 1° giugno. Numerose iniziative sono previste in fattorie, agriturismi e mercati Coldiretti e Campagna Amica, per mostrare a grandi e piccini i segreti della mungitura e della preparazione di burro, ricotta e altre deliziose tipicità.

Il Valore Economico della Filiera Casearia Italiana

Secondo l’analisi Coldiretti su dati Ismea, i formaggi Made in Italy rappresentano la prima voce della DOP Economy tricolore, con un valore complessivo alla produzione di 5,5 miliardi di euro, pari al 60% del valore complessivo del cibo a denominazione di origine. Non a caso, le specialità casearie sono le più presenti nella top ten dei prodotti DOP per valore, guidata dal Grana Padano davanti al Parmigiano Reggiano, e che include anche Mozzarella di Bufala (4° posto), Pecorino Romano (5° posto) e Gorgonzola (6° posto).

I Formaggi Italiani Conquistano il Mondo

La leadership dei formaggi italiani ha da tempo superato i confini nazionali. Il Parmigiano Reggiano è in testa alla graduatoria globale stilata da TasteAtlas, l’atlante internazionale dei piatti e dei prodotti tipici locali, con Mozzarella di Bufala Campana e Burrata presenti nella top ten.

Un Sistema Produttivo di Eccellenza

La filiera lattiero-casearia italiana è un sistema imponente, composto da quasi 24mila stalle bovine e 110mila allevamenti di pecore e capre che garantiscono una produzione di circa 14 milioni di tonnellate di latte all’anno, in gran parte rappresentato da latte vaccino. Questa catena produttiva genera un valore di oltre 19 miliardi di euro, impiegando oltre 200.000 persone tra occupati diretti e indotto. Questo risultato è frutto dell’impegno, dei sacrifici e degli investimenti in innovazione degli allevatori italiani, ma anche delle battaglie di Coldiretti per la valorizzazione delle produzioni, grazie all’introduzione dell’obbligo dell’etichettatura d’origine su tutti i prodotti lattiero-caseari.

Ruolo Sociale e Ambientale delle Stalle

Oltre al peso economico, sostenere la presenza delle stalle nelle aree interne e montane è cruciale per evitare lo spopolamento di molti territori altrimenti a rischio abbandono, con enormi problemi anche dal punto di vista ambientale. Ciò offre opportunità di lavoro e sviluppo, a partire dalle giovani generazioni. Per questo è fondamentale promuovere i consumi di latte, anche per contrastare la diffusione di fake news, ricordando i benefici nutrizionali di un alimento ricco di calcio, proteine e vitamine, che contribuisce in modo significativo alla sicurezza alimentare, specialmente nei Paesi in via di sviluppo.