In una recente intervista a Radio 24, Massimiliano Giansanti, nella foto, presidente di Confagricoltura, ha espresso forte preoccupazione per la situazione agricola attuale, in particolare riguardo agli approvvigionamenti e ai prezzi dei fertilizzanti. La guerra russo-ucraina è stata indicata come un fattore chiave che ha destabilizzato le dinamiche commerciali globali. Giansanti ha sottolineato come in un mercato così instabile, i margini di ricavo degli agricoltori siano fortemente compressi, rendendo cruciale avere costi di produzione molto bassi per mantenere la competitività.

Soluzioni alternative e gestione dei costi

Per affrontare questa dipendenza, Giansanti ha proposto l’adozione di soluzioni alternative, come l’uso di prodotti naturali quali il digestato derivato dal biogas. Questo approccio mirerebbe a ridurre la dipendenza dai fertilizzanti russi e bielorussi, promuovendo al contempo pratiche più sostenibili.

Le sfide della Politica Agricola Comune (PAC)

Sul fronte della Politica Agricola Comune (PAC), il presidente di Confagricoltura ha manifestato inquietudine per l’incertezza del budget futuro e la possibile rinazionalizzazione delle politiche agricole. Ha criticato apertamente la complessità burocratica dell’attuale PAC, che impone costi elevati agli agricoltori italiani. Questa complessità, secondo Giansanti, ostacola l’efficienza e la produttività del settore.

Semplificazione normativa e gestione del rischio climatico

Giansanti ha concluso l’intervista evidenziando la necessità di semplificare le normative e di sviluppare strumenti efficaci per la gestione del rischio legato ai mutamenti climatici. Ha proposto l’introduzione di un terzo pilastro nella PAC per una pianificazione più ampia, integrando e rafforzando le misure già esistenti. Questo nuovo pilastro mirerebbe a fornire un supporto più robusto agli agricoltori di fronte alle crescenti sfide ambientali.