L’Aula consiliare del Consiglio regionale della Campania ha ospitato la cerimonia di premiazione di 11 scuole, insignite del prestigioso titolo di “Custodi della biodiversità” dall’Osservatorio per la Geobiodiversità. Questo riconoscimento è stato assegnato in base all’eccellenza dei progetti educativi sviluppati dagli studenti, che hanno dimostrato un profondo impegno in materia di educazione ambientale, tutela e promozione del territorio, riuso e riciclo, educazione alimentare, promozione delle aree interne e sviluppo sostenibile.

Giovani Sentinelle del Territorio: L’Impegno di Tommaso Pellegrino

“Da oggi la nostra Regione si è arricchita di giovani sentinelle del territorio grazie al coinvolgimento delle 11 scuole che abbiamo premiato con il riconoscimento di Custodi della biodiversità campana”. Così ha dichiarato Tommaso Pellegrino, consigliere regionale di Itavia Viva e presidente dell’Osservatorio per la Geobiodiversità del Consiglio regionale della Campania. Pellegrino ha sottolineato l’importanza di questo patrimonio di biodiversità unico presente nei territori campani, evidenziando il “dovere di preservarlo e valorizzarlo” attraverso il coinvolgimento attivo dei ragazzi.

La Scuola: Fulcro della Conoscenza e della Cura Ambientale

Il presidente Pellegrino ha espresso complimenti ai dirigenti scolastici e agli insegnanti per aver preparato gli studenti in maniera eccellente su materie “determinanti per il futuro del nostro territorio” come l’educazione ambientale, lo sviluppo sostenibile e l’importanza di una sana alimentazione. “Non possiamo amare ciò che non si conosce”, ha ribadito Pellegrino, sottolineando il ruolo fondamentale della scuola nello sviluppo della conoscenza e nella cura del territorio. L’Osservatorio ha confermato la volontà di proseguire questo lavoro di valorizzazione, contando sempre sulla “forza, l’entusiasmo e la preparazione dei nostri studenti”.

Le Scuole Premiate: Esempi di Eccellenza Ambientale

Hanno ricevuto il premio gli studenti dei seguenti istituti, accompagnati da dirigenti e docenti: