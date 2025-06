Mentre l’estate bussa alle porte, gli agriturismi italiani si preparano ad accogliere oltre mezzo milione di presenze tra pernottamenti e pasti per il ponte del 2 Giugno. Questo dato emerge dalle previsioni di Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra, che sottolineano come il bel tempo e il caldo stiano spingendo gli italiani a scegliere la campagna per le loro brevi vacanze. Molte delle oltre 26mila strutture attive a livello nazionale registrano il tutto esaurito, a conferma del crescente interesse per questo tipo di turismo.

Crescita trainata dal turismo esperienziale

A spingere la crescita dell’agriturismo è la sempre più vasta offerta di forme di turismo esperienziale, che vanno ben oltre la semplice ospitalità. L’enoturismo si conferma il più gettonato, ma si registrano anche importanti segnali di crescita per il birraturismo, l’oleoturismo e il turismo caseario. I visitatori sono sempre più curiosi di scoprire i segreti delle produzioni tipiche direttamente dai produttori e di immergersi in attività originali.

Queste esperienze spaziano dal wellness alle attività sportive come yoga o pilates, fino ai corsi di cucina che permettono di apprendere le ricette tradizionali. Non va dimenticato il fenomeno dei cammini rurali, con passeggiate, pedalate o itinerari a cavallo che offrono un modo unico per esplorare il territorio.

L’agriturismo: un’offerta ricca e variegata

“Dopo la Pasqua e i ponti primaverili, anche l’occasione del 2 Giugno conferma la crescita dell’agriturismo grazie a un’evoluzione portata avanti dalle nostre strutture che negli ultimi anni sono state capaci di offrire una vacanza sempre più ricca e varia, permettendo di poter vivere molteplici esperienze restando in un unico luogo”, sottolinea la presidente di Campagna Amica, Dominga Cotarella.

Secondo un’analisi Coldiretti/Campagna Amica, nei primi quattro mesi del 2025 il valore del turismo enogastronomico è salito a 9 miliardi di euro, con il cibo che rappresenta la prima voce di spesa delle vacanze in Italia, oltre a essere la motivazione principale per la scelta del Belpaese come luogo di villeggiatura. Questo conferma il ruolo centrale che la buona tavola e le esperienze autentiche giocano nell’attrarre i turisti verso le campagne italiane.