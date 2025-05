In Europa, circa 112 milioni di cittadini, ovvero uno su quattro, risiede in ambienti poco salubri. Tuttavia, investire nella riqualificazione degli edifici obsoleti potrebbe generare vantaggi economici per la comunità stimati in 190 miliardi di euro nell’Unione Europea. Questi dati sono stati presentati in occasione di un evento scientifico tenutosi presso l’Agenzia Spaziale Europea di Frascati, organizzato da GET, con la partecipazione della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), del Green Building Council Italia e dell’Accademia Italiana di Biofilia (Aib).

Secondo le informazioni fornite da Sima, “un cittadino europeo su quattro, circa 112 milioni di persone, vive in edifici in cui la qualità dell’aria interna è al di sotto degli standard sanitari minimi; oltre 30 milioni di individui abitano invece in spazi insufficientemente illuminati, con un’esposizione alla luce naturale inadeguata per regolare efficacemente i ritmi circadiani”.

“La riqualificazione degli edifici obsoleti rappresenta, tuttavia, una strategia sanitaria ed economica estremamente efficace. Investire in ambienti salubri potrebbe generare vantaggi sociali complessivi superiori ai 190 miliardi di euro nell’Unione Europea, ammortizzando i costi in meno di due anni grazie a una significativa riduzione delle malattie, delle relative spese sanitarie e a un aumento della produttività e del benessere individuale,” spiega Sima.

Un’indagine condotta su oltre 1.300 occupanti di uffici in tutto il mondo ha mostrato un notevole incremento della soddisfazione generale, passando dal 42% al 70% dopo il trasferimento in spazi progettati secondo i criteri “well”.

“Rigenerare il nostro modo di progettare non è solo una scelta ecologica, ma un dovere verso le generazioni attuali e future. Gli edifici salubri, ispirati a principi biofilici, diventano veicoli di benessere, prevenzione e identità,” afferma Daniele Guglielmino, Vicepresidente di Aib.

“I dati lo confermano: investire oggi in edifici salubri significa ridurre domani la spesa sanitaria nazionale,” aggiunge Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima).