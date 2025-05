Satispay annuncerà, a partire da luglio, la possibilità per i suoi oltre 700 dipendenti di usufruire di permessi retribuiti illimitati. Questa nuova politica richiede semplicemente di concordare i permessi con il proprio manager.

La notizia è stata comunicata dal fondatore e CEO Alberto Dalmasso durante la quarta edizione del Festival Internazionale dell’Economia di Torino, il cui tema di quest’anno è “Le nuove generazioni nel mondo”. Con questa iniziativa, l’azienda intende dimostrare di essere attenta ai bisogni di una nuova generazione di lavoratori.

“Ci siamo resi conto,” ha dichiarato Dalmasso, “che in passato abbiamo passato troppo tempo a stabilire regole pensando solo a chi ne aveva bisogno, finendo per limitare un gruppo di persone che in realtà è molto allineato alla nostra visione e responsabilità. Questo approccio non rappresenta realmente chi siamo. La cultura aziendale deve essere costruita per valorizzare le persone che ne fanno parte”.

Per questo motivo, Satispay ha deciso di ripartire da “un patto di fiducia e responsabilità reciproca,” ha aggiunto Dalmasso. “In questo contesto, si possono ottenere benefici sia economici tramite le stock options, sia in termini di flessibilità. Tuttavia, ogni dipendente è chiamato a lavorare con la stessa ambizione e voglia di fare la differenza, sentendo l’azienda come propria. I permessi illimitati non significano lavorare di meno, ma piuttosto avere la libertà di organizzare meglio la propria vita. Il vero cambiamento avviene quando tutti avvertono come propria la responsabilità del futuro.”

Questa nuova politica si inserisce in un programma più ampio noto come Welfare Satispay CareAbout, che include sessioni di supporto psicologico e lezioni di yoga. Inoltre, il programma CareAbout Family prevede il doppio dei giorni di congedo parentale, per un totale di 20 giorni, da utilizzare entro i primi 5 mesi dopo la nascita o adozione, e 5 giorni di permesso retribuito all’anno per assistere i figli malati.

In merito alla crescita professionale, oltre a programmi di formazione per la leadership, Satispay garantisce attraverso CareAbout Growth a tutti i dipendenti l’accesso a corsi di lingua personalizzati a scelta.