Una nuova infrastruttura di ricerca all’avanguardia, IR2-TECH, è stata annunciata da Fondazione Rome Technopole con l’ambizioso obiettivo di rafforzare il Lazio come punto di riferimento strategico per l’innovazione in Italia. Il progetto mira a creare un network dinamico che metta a disposizione degli studenti laboratori di ricerca avanzati, strumentazioni di ultima generazione e le competenze specifiche delle aziende, accelerando così il trasferimento tecnologico e potenziando la competitività del Paese.

Una Rete Aperta per Sinergie Strategiche

Questa iniziativa, unica nel suo genere, prenderà forma come una rete aperta di grandi laboratori tecnologici. Il suo design è pensato per favorire sinergie cruciali tra università, centri di ricerca, imprese e startup. Grazie a questa infrastruttura, gli studenti avranno un accesso privilegiato a tecnologie all’avanguardia in settori cruciali come la transizione energetica, la digitalizzazione e la salute & bio-farma. Un ponte solido verrà così costruito tra il mondo accademico e quello industriale, colmando il divario tra ricerca teorica e applicazione pratica e fornendo ai giovani talenti le competenze indispensabili per il mercato del lavoro.

Visione e Impatto del Rome Technopole

Sabrina Saccomandi, nella foto, direttrice della Fondazione Rome Technopole, ha sottolineato l’importanza strategica del progetto: “Con IR2-TECH, Rome Technopole diventa il cuore pulsante dell’innovazione nel Lazio e un modello per l’intero Paese. Offriamo alle imprese e ai ricercatori un accesso senza precedenti a strumentazioni di altissimo livello e a un ecosistema in cui la collaborazione accelera la crescita. Il nostro obiettivo è trasformare il Lazio in un hub tecnologico europeo, capace di attrarre investimenti e talenti”.

Con il lancio di IR2-TECH, il Lazio rafforza la sua posizione di polo strategico nazionale per la ricerca e l’innovazione, investendo concretamente nelle tecnologie del futuro. Questa iniziativa si inserisce in un progetto di sviluppo industriale e scientifico più ampio, con l’obiettivo di generare impatti tangibili sulla crescita economica e sulla competitività delle imprese italiane. Per massimizzare le potenzialità del progetto e offrire agli studenti i migliori strumenti per eccellere nel mercato del lavoro, Rome Technopole ha già in programma l’attivazione di importanti azioni di fundraising.