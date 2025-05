Moody’s, una delle principali agenzie di rating a livello mondiale, ha annunciato un’importante modifica per CA Auto Bank, nella foto l’a. d. Giacomo Carelli, portando il suo outlook sul rating da “Stabile” a “Positivo”. Questa decisione è un segnale incoraggiante per l’istituto e, più in generale, per il sistema bancario italiano.

La Spinta dal Miglioramento del Contesto Italiano

La scelta di Moody’s è principalmente un riflesso del passaggio a “Positivo” da “Stabile” dell’outlook sul rating della Repubblica Italiana, attualmente classificato a Baa3. Parallelamente, l’agenzia ha riconosciuto un generale miglioramento del contesto di riferimento per le banche in Italia, che ha portato a un Macro Profile più elevato per il Paese, passato da ‘Strong–’ a ‘Strong’. Questi fattori macroeconomici e di sistema hanno evidentemente influenzato la valutazione di CA Auto Bank.

Dettagli del Rating: BCA e Supporto di Credit Agricole S.A.

Nonostante l’outlook sia stato migliorato, Moody’s ha confermato il Baseline Credit Assessment (BCA) di CA Auto Bank a ba2. Tuttavia, la conferma dell’Adjusted BCA a baa3 evidenzia un aspetto cruciale: la valutazione invariata di un’alta probabilità di supporto da parte della capogruppo Credit Agricole S.A. Questa implicazione si traduce in un miglioramento di due “notch” rispetto al BCA di base.

Inoltre, la conferma dei rating long term deposit e issuer di CA Auto Bank a Baa1 riflette la conferma dell’Adjusted BCA. A ciò si aggiunge una valutazione di loss given failure estremamente bassa e molto bassa per depositi e debito senior, con un conseguente innalzamento di due “notch”. È importante sottolineare che tali rating sono limitati a un massimo di due “notch” sopra il rating del Governo italiano, indicando un legame intrinseco tra la solidità della banca e quella del debito sovrano.