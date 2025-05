L’economia italiana mostra segnali positivi nel primo trimestre del 2025. Il Prodotto Interno Lordo (PIL), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,7% in confronto al primo trimestre del 2024. Questo dato congiunturale conferma le stime preliminari diffuse il 30 aprile 2025. Nonostante il periodo abbia avuto una giornata lavorativa in meno rispetto al trimestre precedente e due in meno rispetto allo stesso periodo del 2024, la variazione acquisita per l’anno in corso si attesta a un +0,5%, in leggero aumento rispetto alle previsioni precedenti. Lo dice l’Istat.

La Domanda Interna Motore della Crescita

Analizzando i principali aggregati della domanda interna, si osserva un aumento generalizzato. I consumi finali nazionali sono cresciuti dello 0,1%, mentre gli investimenti fissi lordi hanno registrato un incremento significativo dell’1,6%. Anche il commercio internazionale ha mostrato vivacità, con le importazioni in crescita del 2,6% e le esportazioni del 2,8%.

La domanda nazionale, al netto delle scorte, ha contribuito per 0,4 punti percentuali alla crescita del PIL. In dettaglio, i consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private (ISP) hanno aggiunto 0,1 punti percentuali, e gli investimenti fissi lordi hanno contribuito con 0,3 punti. Unica nota negativa, la spesa delle Amministrazioni Pubbliche (AP) ha sottratto 0,1 punti percentuali alla crescita. D’altra parte, la variazione delle scorte ha avuto un impatto negativo di 0,3 punti percentuali sul PIL, mentre la domanda estera netta ha fornito un contributo positivo di 0,1 punti percentuali.

I Settori Produttivi: Agricoltura e Industria in Rilievo

Per quanto riguarda i settori produttivi, si registrano andamenti congiunturali positivi per il valore aggiunto in agricoltura, silvicoltura e pesca, con un incremento dell’1,4%. Anche l’industria ha mostrato una robusta crescita dell’1,2%. I servizi, invece, hanno registrato un lieve calo, pari allo 0,1%. Questi dati delineano un quadro di ripresa, seppur con alcune sfumature da monitorare.