Trump Media and Technology Group, la società quotata al Nasdaq che gestisce il social media Truth Social, la piattaforma di streaming Truth+ e il marchio FinTech Truth.Fi, ha annunciato di aver concluso con successo un collocamento privato che ha coinvolto circa 50 investitori istituzionali. L’operazione ha permesso di raccogliere un ammontare complessivo di circa 2,44 miliardi di dollari, segnando un passo significativo per il futuro finanziario dell’azienda.

Dettagli dell’Offerta: Azioni e Obbligazioni Convertibili

L’offerta si è articolata nella vendita di 55.857.181 azioni ordinarie, al prezzo di 25,72 dollari per azione, generando un ricavo lordo di circa 1,44 miliardi di dollari. A ciò si sono aggiunte obbligazioni senior garantite convertibili allo 0,00% con scadenza nel 2028, per un importo nominale di 1 miliardo di dollari, con un prezzo di conversione di 34,72 dollari per azione.

Una Strategia Audace: La Tesoreria Bitcoin

I proventi netti derivanti dall’offerta, pari a circa 2,32 miliardi di dollari, saranno destinati da Trump Media alla creazione di una tesoreria Bitcoin e per altri scopi aziendali generali e per il capitale circolante. Questa mossa posiziona l’azienda tra i protagonisti del panorama finanziario legato alle criptovalute.

Come sottolineato in una nota della società, si tratta di “una delle più grandi operazioni di tesoreria in Bitcoin per qualsiasi società quotata in Borsa”. I proventi netti di questa offerta e la strategia aziendale faranno di Trump Media uno dei principali detentori di Bitcoin tra le società statunitensi quotate in Borsa.

Devin Nunes, CEO di Trump Media, ha commentato con entusiasmo l’operazione: “La società avrà oltre 3 miliardi di dollari di liquidità e i nostri azionisti avranno un’esposizione a Bitcoin. L’operazione posiziona Trump Media per il tipo di rapida espansione che abbiamo sempre immaginato e non vediamo l’ora di progredire ulteriormente nell’economia America First”.

Questa mossa strategica non solo rafforza la posizione finanziaria di Trump Media, ma evidenzia anche una chiara direzione verso l’integrazione di asset digitali nel suo modello di business, in linea con una visione di espansione e crescita proiettata nel futuro.