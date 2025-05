Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, in collaborazione con CESVI, sostiene il progetto “Mai più soli” di Mondo Nuovo Caritas OdV attraverso una raccolta fondi promossa dal Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. L’iniziativa, selezionata nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, ha la finalità di creare nuovi spazi nella Comunità dell’Orto a La Spezia, per offrire rifugio e speranza a chi vive in emergenza abitativa.

L’Obiettivo della Raccolta Fondi

La raccolta fondi sarà attiva fino al 31 agosto, per raggiungere l’obiettivo di 100mila euro. Tutti possono partecipare con una donazione attraverso la pagina dedicata sul sito web di For Funding–Formula, che riporta l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/mai-piu-soli. Anche la Banca parteciperà attivamente al crowdfunding devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online.

La Comunità dell’Orto: Un Faro di Speranza

Da oltre trent’anni, Mondo Nuovo Caritas OdV, ente gestore della Caritas La Spezia – Sarzana – Brugnato, anima la Comunità dell’Orto, l’unico presidio di accoglienza stabile della provincia. Un luogo che rappresenta molto più di un riparo: qui, ogni giorno, persone di ogni età in grave emarginazione trovano un rifugio da cui ripartire, un tetto, un pasto caldo, ma soprattutto speranza e una presenza umana capace di ascoltare, accompagnare, accogliere.

Le fragilità sul territorio continuano a crescere, e la Comunità da sola non basta più. Il progetto “Mai più soli” nasce proprio per rispondere a una povertà sempre più diffusa e silenziosa: con i fondi raccolti sarà possibile ristrutturare un appartamento adiacente alla Comunità messo a disposizione di recente dalla Diocesi, ricavando sei nuovi posti letto, progettati insieme agli ospiti della Comunità attraverso un percorso partecipato, volto a costruire un ambiente su misura in cui sentirsi finalmente a casa. L’intervento consentirà di potenziare l’accoglienza e migliorare la qualità della vita delle persone accolte, offrendo loro spazi più accoglienti, dignitosi e funzionali. Sarà anche un modo per rafforzare i servizi sul territorio, sostenendo chi lavora ogni giorno per dare risposte concrete a bisogni reali.

Dettagli sull’Utilizzo dei Fondi

Nel dettaglio, i fondi raccolti saranno utilizzati per:

attivare un laboratorio di co-progettazione , condotto da educatori e psicologi, che coinvolgerà circa 20 ospiti della Comunità dell’Orto, primi protagonisti di un percorso partecipativo di definizione degli ambienti e degli arredi;

, condotto da educatori e psicologi, che coinvolgerà circa della Comunità dell’Orto, primi protagonisti di un percorso partecipativo di definizione degli ambienti e degli arredi; contribuire alla riqualificazione dell’intero appartamento, attraverso interventi strutturali, rifacimento degli impianti, riorganizzazione degli spazi, con particolare attenzione all’arredo e alla sistemazione di due locali igienico-sanitari, fondamentali per il benessere e la sicurezza. Una volta completata la riqualificazione dell’appartamento, sarà possibile accogliere gli ospiti: alcuni arriveranno dalla Locanda “Il Samaritano”, presidio notturno gestito da Mondo Nuovo Caritas OdV; altri direttamente dalla strada, senza un punto d’appoggio. Circa 15 persone, generalmente over 50, italiani e migranti, già presenti sul territorio provinciale, troveranno rifugio per un periodo medio-breve: un tempo prezioso, in attesa di una sistemazione stabile in appartamenti condivisi, percorsi di “Housing Led” o strutture sociosanitarie.

Le Voci dei Protagonisti

“Mattone dopo mattone, possiamo costruire un mondo nuovo; un mondo capace di trasformare le ferite in feritoie, in cui far entrare la vera speranza: quella della rinascita”, dichiara don Luca Palei, direttore di Mondo Nuovo Caritas OdV.

Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo: “Con CESVI abbiamo scelto questo progetto perché dedica attenzione ai più fragili e restituisce conforto e dignità a chi, per i motivi più diversi, vive in condizione di marginalità. Invitiamo tutti, clienti e non clienti, a donare insieme a noi per sostenere questa causa. Il nostro programma Formula promuove senso di comunità e solidarietà e dimostra come unendo le forze si possa creare valore in modo mirato ed efficace. Ad oggi, in Liguria abbiamo già sostenuto tre progetti, e raccolto oltre 348.000 euro a favore di giovani, famiglie, anziani per una crescita sociale inclusiva”.