Nonostante un panorama globale segnato da incertezze economiche, conflitti e l’incessante avanzare del cambiamento climatico, Fruttagel, la cooperativa con sede ad Alfonsine (RA), ha presentato un bilancio 2024 che evidenzia una stabilità encomiabile. I dati, discussi durante l’assemblea che si è tenuta a Faenza, mostrano un’azienda resiliente e pronta ad affrontare le sfide future.

Il fatturato 2024 ha registrato un leggero aumento, attestandosi sui 156 milioni di euro, un incremento seppur minimo rispetto all’anno precedente. La ripartizione dei ricavi conferma la diversificazione dei prodotti della cooperativa: il 36% da succhi di frutta, bevande frutta, bevande vegetali e tè, il 46% da ortaggi surgelati e il 16% da derivati del pomodoro.

Un Impegno per l’Occupazione e il Consumo Consapevole

Nel 2024, Fruttagel ha dato lavoro a 640 persone nello stabilimento di Alfonsine (RA), di cui ben 444 donne. A queste si aggiungono le 176 persone impiegate nello stabilimento di Larino (CB), con 138 donne tra queste. Questi numeri sottolineano l’importante ruolo sociale e occupazionale dell’azienda sul territorio.

La “tempesta perfetta” che ha colpito l’economia e i consumi – innescata dalla guerra in Ucraina, che ha gonfiato i prezzi dell’energia e delle materie prime, e dall’aumento dell’inflazione, il tutto sommato al cambiamento climatico – ha spinto i consumatori italiani a ridurre gli acquisti di prodotti considerati meno essenziali. Nonostante ciò, alcuni segmenti hanno brillato: le bevande vegetali e le verdure surgelate hanno mostrato una crescita sostenuta, a testimonianza di una crescente inclinazione verso scelte alimentari percepite come più salutari e sostenibili.

Il mercato conferma questa tendenza, premiando in particolare i prodotti “senza zuccheri aggiunti”, “zero zuccheri aggiunti”, “free from”, “rich from”, così come il vasto universo delle bevande vegetali e del “bio” in generale. Fruttagel, con lungimiranza, ha saputo cogliere questo trend già da diversi anni, formulando ricette che rispondono alle nuove esigenze dei consumatori, in particolare dei più giovani.

Prospettive Future: Efficienza e Sostenibilità

“I numeri che portiamo all’assemblea – ha dichiarato Stanislao Giuseppe Fabbrino, presidente Fruttagel – sono positivi e di questo ringraziamo tutti i lavoratori perché ciascuno è responsabile di quei risultati. Gli indici sono in crescita, l’azienda è in salute e nel 2024 è accaduto un importante cambio nel capitale dell’azienda: Deco Industrie ha acquisito le quote di Coind e questo ci lega e ci avvicina ancora di più. Con questa energia, questi numeri e questo spirito, credo che possiamo affrontare con grande serenità i prossimi 30 anni!”.

Anche il direttore generale, Paolo Cristofori, ha espresso le sue riflessioni: “Nonostante le difficoltà esterne – dichiara – Fruttagel rimane solida pur asciugando la marginalità. Il futuro ci impensierisce: i clienti ci chiedono di abbassare i prezzi mentre le materie prime e l’energia continuano ad aumentare. Dobbiamo essere più efficienti, prestare massima attenzione ai costi e investire integrando gli elementi di sostenibilità ambientale nel nostro business”. Questo sottolinea l’impegno dell’azienda a coniugare la sostenibilità economica con quella ambientale.