Il contributo dei Comuni italiani nella lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale si attesta su una cifra di appena 6 milioni di euro. A segnalarlo è la Cgia, indicando che, su un totale di 7.900 Comuni in Italia, solo 296 (corrispondenti al 3,7%) hanno effettuato delle ‘segnalazioni qualificate’ al Fisco riguardo a questo tema. In base alla normativa vigente, ai Comuni che segnalano all’Agenzia delle Entrate situazioni di infedeltà fiscale relative all’Irpef, all’Ires, all’Iva e alle imposte di registro, ipotecarie e catastali viene riconosciuto un importo pari al 50% dell’importo accertato. Di conseguenza, secondo la Cgia, queste 296 amministrazioni hanno contribuito ad aumentare le entrate per un totale di 3 milioni di euro. Tuttavia, questa somma, riconosciuta per il 2023, viene definita “insignificante”, soprattutto considerando che l’evasione fiscale è stimata in quasi 93 miliardi di euro all’anno.

Il Comune che ha generato il maggiore incasso dalla lotta all’evasione è Milano con 397.991 euro. A seguire, troviamo Genova con 381.871 euro, Prato con 184.579 euro e Lodi con 157.435 euro. Nella classifica delle prime dieci amministrazioni comunali, emergono anche Cernusco sul Naviglio (Mi) con 75.880 euro e Segrate (Mi) con 67.443 euro. In contrasto con la dimensione notevole dell’evasione, del lavoro nero e dell’abusivismo edilizio, soprattutto nel Sud, Bari ha riscosso solo 1.776 euro, Palermo 1.373 euro, Napoli 773 euro e Agrigento 267 euro. I Comuni di Catania, Caserta, Foggia e Trapani, invece, non hanno registrato alcun incasso in questo ambito.

