Si è spento all’età di 84 anni Ernesto Pellegrini, figura storica dell’imprenditoria e del calcio italiano. L’uomo che ha guidato l’Inter verso vette indimenticabili ci ha lasciati oggi, 31 maggio 2025, a Milano, città che gli diede i natali il 14 dicembre 1940.

L’imprenditore visionario

Figlio di ortolani, Pellegrini ha saputo trasformare le sue umili origini in una straordinaria storia di successo. Dopo aver mosso i primi passi come contabile, nel 1965 fonda l’Organizzazione Mense Pellegrini, intuendo il potenziale della ristorazione sul posto di lavoro in un’Italia in pieno boom economico. Da lì, l’espansione è stata inarrestabile: dai buoni pasto ai servizi integrati, dalla distribuzione automatica al welfare aziendale, la Pellegrini S.p.A. è diventata un colosso internazionale, con un fatturato di 635 milioni di euro nel 2019 e oltre 9.000 dipendenti. Un impero costruito sulla lungimiranza e sulla capacità di anticipare i bisogni del mercato.

Il presidente dello “Scudetto dei record”

Il nome di Ernesto Pellegrini è indissolubilmente legato all’Inter, squadra di cui è stato il diciassettesimo presidente dal 1984 al 1995. Ha rilevato la società da Ivanoe Fraizzoli per circa dieci miliardi di lire dell’epoca, inaugurando un’era di trionfi. Sotto la sua guida, i nerazzurri hanno conquistato lo storico Scudetto 1988-1989, passato alla storia come lo “Scudetto dei record” per i 58 punti (con 2 punti a vittoria) e le 26 vittorie su 34 giornate. Merito del tecnico Giovanni Trapattoni e di acquisti illuminati come i tedeschi Matthäus, Klinsmann e Brehme, senza dimenticare l’arrivo, nei primi anni della sua presidenza, dell’indimenticabile Karl-Heinz Rummenigge.

Ma i successi non si sono fermati qui. L’Inter di Pellegrini ha alzato al cielo anche due Coppe UEFA, nel 1991 e nel 1994, e una Supercoppa Italiana nel 1989. Un periodo d’oro che ha riportato la squadra ai vertici del calcio europeo dopo anni di digiuno. Nel febbraio 1995, Pellegrini ha ceduto la presidenza a Massimo Moratti, lasciando un’eredità di successi e una squadra con una ritrovata identità.

L’impegno per gli “ultimi”

Al di là dei successi imprenditoriali e sportivi, Ernesto Pellegrini sarà ricordato anche per il suo profondo impegno nel sociale. Nel dicembre 2013, ha costituito la Fondazione Ernesto Pellegrini ONLUS, con l’obiettivo di aiutare i “nuovi poveri” e coloro che si trovano in difficoltà economica e sociale. Simbolo di questo impegno è il ristorante Ruben a Milano, intitolato a un senzatetto che Pellegrini aveva conosciuto in gioventù. Qui, ogni sera, vengono serviti fino a 400 pasti a un costo simbolico di 1 euro per gli adulti, offrendo anche percorsi di reinserimento lavorativo e accesso a un asilo per i bambini.

Ernesto Pellegrini, Cavaliere del Lavoro dal 1990 e insignito del Premio Socrate nel 2017, lascia la moglie Ivana e la figlia Valentina, vicepresidente della Pellegrini S.p.A., che ne prosegue l’opera. Un uomo che ha saputo costruire, vincere e restituire, lasciando un’impronta indelebile nella storia del nostro Paese.