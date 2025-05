“C’è un forte interesse per i Bonus dedicati a giovani e donne. In appena 15 giorni, i datori di lavoro hanno presentato più di 60.000 domande per accedere agli incentivi destinati all’assunzione stabile di under 35 e donne disoccupate da lungo tempo”. Questa informazione è stata comunicata dal Ministero del Lavoro.

“La maggior parte delle richieste registrate tra il 16 e il 30 maggio 2025 ha riguardato, finora, l’esonero contributivo per l’inserimento di personale non dirigenziale under 35. L’INPS ha ricevuto 55.525 domande, che si stima coinvolgano circa 579 milioni di euro degli oltre 1,4 miliardi disponibili grazie al co-finanziamento dell’Europa attraverso il Programma Nazionale per giovani, donne e lavoro”, si aggiunge.

“Invece, sono 4.960 le richieste per accedere all’esonero contributivo per l’assunzione stabile di donne disoccupate da almeno 24 mesi (6 se residenti nelle regioni dell’area a Zona Economica Speciale) nelle prime due settimane di attivazione della misura. Sono stati impegnati poco più di 54 milioni di euro degli oltre 479 destinati a finanziare il bonus”.

Prestazione Universale per Anziani Non Autosufficienti

Le persone anziane di almeno 80 anni non autosufficienti e titolari di indennità di accompagnamento potranno ricevere, a partire da giugno, la Prestazione Universale, un’indennità che può arrivare fino a 850 euro, destinata a coprire le spese per l’assistenza, a condizione che sia…

Questo programma rappresenta un importante supporto per le famiglie e per gli anziani, garantendo un aiuto concreto nel fronteggiare le spese sanitarie e di assistenza che gravano sulle risorse economiche quotidiane.