Fitch ha alzato il rating di Webuild (nella foto, l’a. d. Pietro Salini) a BB+ dal precedente BB, mantenendo un outlook Stabile. Questo posiziona la società a un solo passo dall’investment grade, un traguardo significativo che premia il percorso di crescita e valorizzazione intrapreso dal Gruppo con visione e coerenza negli ultimi anni.

Motivazioni dell’Upgrade: Solido Profilo di Business e Portafoglio Ordini Robusto

Secondo l’analisi di Fitch, l’upgrade è motivato da un solido profilo di business, sostenuto da posizioni di leadership in diversi settori chiave. Webuild vanta un robusto portafoglio ordini pari a 53,4 miliardi di euro a fine 2024, un elemento che garantisce una forte visibilità sui ricavi futuri. A ciò si aggiunge una solida diversificazione geografica, che assicura a Webuild il giusto posizionamento per beneficiare dell’aumento degli investimenti pubblici in infrastrutture in mercati chiave come Europa centrale e settentrionale, Australia, Stati Uniti e Medio Oriente.

Rafforzamento della Struttura Finanziaria e Focus sui Progetti Complessi

L’upgrade riflette anche il rafforzamento della struttura finanziaria di Webuild. Questo è il risultato di contratti meglio strutturati che supportano i margini, un’elevata quota di ricavi provenienti da economie a basso rischio e una minore volatilità del capitale circolante.

Fitch sottolinea inoltre che la strategia di Webuild è focalizzata su grandi progetti infrastrutturali complessi e ad alto valore aggiunto, caratterizzati da un elevato contenuto ingegneristico. Il mercato delle infrastrutture si sta affermando sempre più come motore per la crescita economica e la sostenibilità globale, con un forte aumento della domanda di investimenti in infrastrutture a bassa emissione di carbonio per i trasporti, la sicurezza energetica e la gestione di risorse critiche, come l’acqua. In questo contesto dinamico, Webuild ha saputo cogliere le opportunità creando un solido track record. Il Gruppo registra oggi il 90% del backlog construction relativo a progetti legati all’avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

Posizione Domestica Solida e Prospettive Future

Gli analisti evidenziano che l’azienda mantiene una solida posizione nel mercato domestico in tutti i suoi settori, accompagnata da una buona visibilità sui ricavi e da una gestione efficace del rischio contrattuale – caratteristiche tipiche delle società di ingegneria e costruzioni con rating investment grade.

Guardando al futuro, Fitch prevede, oltre a un ulteriore rafforzamento della struttura finanziaria, un miglioramento dei margini tra il 2026 e il 2028. Questo sarà sostenuto da iniziative di efficienza dei costi e da un portafoglio di contratti ad alto margine acquisiti negli ultimi 12-15 mesi – in particolare in Italia, dove Webuild è la principale società di ingegneria e costruzioni – oltre che dall’espansione della presenza dell’azienda in Australia, anche grazie all’acquisizione di Clough.