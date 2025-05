Oggi, 30 maggio 2025, segna una data importante nel panorama globale della lotta ai cambiamenti climatici. Negli Emirati Arabi Uniti (nella foto, il presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan) è entrato ufficialmente in vigore il Decreto Legge Federale n. 11 del 2024 sulla Riduzione degli Effetti del Cambiamento Climatico. Una mossa salutata con entusiasmo da Greenpeace Medio Oriente e Nord Africa (MENA), che la definisce una “pietra miliare storica” e un passo trasformativo verso un futuro più resiliente e sostenibile.

Un Quadro Normativo Ambizioso Per La Governance Climatica

Questa nuova legislazione non è un semplice adempimento burocratico, ma introduce strumenti essenziali che dimostrano il forte impegno degli Emirati Arabi Uniti nell’azione climatica a livello nazionale. Tra le novità più rilevanti, un sistema obbligatorio di monitoraggio delle emissioni (MRV) e la definizione di piani di adattamento specifici per settore. L’obiettivo è chiaro: posizionare gli Emirati come voce guida nella governance climatica non solo a livello regionale, ma anche internazionale.

Ghiwa Nakat, Direttore Esecutivo di Greenpeace MENA, ha espresso con chiarezza l’importanza di questo momento. “Questa legge segna una mossa audace e progressiva nella leadership climatica degli Emirati Arabi Uniti,” ha dichiarato. E ha proseguito, sottolineando la valenza dell’esempio: “Istituzionalizzando il monitoraggio delle emissioni e l’adattamento climatico, gli Emirati Arabi Uniti stanno dando un esempio convincente per i paesi di tutta la regione. Lodiamo questo importante passo e non vediamo l’ora di vederne la piena attuazione attraverso misure che riflettano l’ambizione della legge e rispondano alle pressanti realtà della crisi climatica.”

Segnali Forti E Impegni Verso Un Futuro Sostenibile

La visione di Greenpeace MENA è proiettata in avanti. Nakat ha infatti aggiunto: “L’azione strategica degli Emirati Arabi Uniti invia un segnale potente a tutta la regione e a livello globale: la resilienza climatica e lo sviluppo sostenibile sono ora imperativi nazionali. Con solidi quadri per la riduzione delle emissioni e l’adattamento in atto, gli Emirati Arabi Uniti sono ben posizionati per dare l’esempio.”

Questa legislazione offre agli Emirati Arabi Uniti una significativa opportunità di consolidare il risultato storico del “Consenso degli EAU” raggiunto alla COP28 di Dubai, che ha incluso un linguaggio senza precedenti sulla necessità di una transizione giusta, ordinata ed equa dai combustibili fossili nei sistemi energetici. La vera forza di questa legge risiede proprio nella sua capacità di formalizzare l’impegno climatico del paese attraverso una normativa vincolante.

Per capitalizzare appieno il potenziale della legge e sostenere gli obiettivi di neutralità carbonica degli Emirati Arabi Uniti, Greenpeace MENA incoraggia il governo a implementare risoluzioni coraggiose e robuste. Tra queste, la definizione di obiettivi chiari di riduzione delle emissioni per settori chiave come l’energia e i trasporti, in linea con gli impegni assunti nell’ambito dell’Accordo di Parigi (la sua Contribuzione Determinata a Livello Nazionale o NDC). Inoltre, la priorità al dispiegamento ambizioso di energie rinnovabili rispetto alla dipendenza dalla cattura del carbonio sarà cruciale per raggiungere gli obiettivi di net-zero in modo sostenibile.

Mentre gli Emirati Arabi Uniti entrano in una nuova era di governance climatica, la vera misura del successo sarà la capacità di tradurre questo fondamentale traguardo legale in tagli misurabili e profondi delle emissioni e in una transizione giusta, stabilendo un precedente trasformativo per la regione MENA e oltre.