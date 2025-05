Il Gruppo SiliconDev, guidato dall’imprenditore romano Stefano Valore e già editore dell’agenzia Dire, annuncia un’importante operazione strategica: l’acquisizione di Arti Grafiche Roma (Agr). Questa storica tipografia industriale vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore, grazie al know-how della famiglia Bianco, oggi rappresentata da Stefano Bianco. Con il suo stabilimento a Guidonia (Roma), e grazie al costante aggiornamento tecnologico, Arti Grafiche Roma si conferma come un centro e una risorsa strategica per qualsiasi tipo di prodotto editoriale.

L’Acquisizione: Un Rafforzamento Strategico nel Settore Editoriale

“Sono orgoglioso di questa new entry. Grazie a questa acquisizione – afferma l’editore Stefano Valore – il Gruppo SiliconDev e l’agenzia di stampa nazionale Dire si rafforzano nel settore dell’editoria con un’offerta sempre più completa a disposizione dei nostri vecchi e nuovi abbonati e clienti. Con Arti Grafiche Roma potenzieremo anche la nostra casa editrice Magi, che da subito sarà in grado di offrire e stampare in proprio libri, riviste e organizzare eventi collegati alla loro pubblicazione. Il nostro settore è chiamato a rispondere a qualsiasi richiesta arrivi dagli operatori del mercato editoriale, offrendo loro soluzioni all’altezza delle sfide di oggi. Puntiamo a diventare un partner strategico anche per quanto riguarda strumenti e prodotti innovativi per rafforzare immagine e brand aziendale. L’unione fa la forza e sono sicuro che grazie agli oltre 40 anni di esperienza nel settore di Arti Grafiche Roma i risultati saranno certamente positivi.”

Obiettivi e Vantaggi: Consolidamento e Nuove Opportunità

L’operazione realizzata, come sottolinea Stefano Bianco, “è volta al consolidamento e rafforzamento del polo partecipato dall’agenzia Dire e dalla casa editrice Magi che ora possono avvalersi di Arti Grafiche Roma quale ponte per implementare rapporti consolidati con la clientela. Una clientela selezionata nel tempo tra cui figurano, a mero elenco esemplificativo e non esaustivo, i seguenti marchi editoriali: L’Identità quotidiano nazionale; Vero periodico settimanale; Calcio a Cinque periodico settimanale; ID periodico mensile; Il Millimetro periodico mensile; Raro Più periodico mensile; Paese Roma periodico mensile; Scaffale periodico mensile, Spettacolo Viaggiante periodico bimestrale; La Pelle periodico bimestrale; Area Wellness periodico bimestrale; La Pelle Baby periodico bimestrale; Muoversi periodico trimestrale, oltre l’imponente serie di volumi pubblicati nel tempo.”