In un’operazione finanziaria di rilievo, Snam (nella foto, l’a. d. Agostino Scornajenchi) ha finalizzato il collocamento di una porzione dei suoi diritti di opzione nell’ambito dell’aumento di capitale di Italgas. L’annuncio, avvenuto il 29 maggio 2025, ha segnato la conclusione di un processo di accelerated bookbuilding che ha visto la cessione di 83.349.489 diritti di opzione a investitori istituzionali.

Dettagli dell’Operazione

Il collocamento è stato eseguito a un prezzo di 0,396 euro per diritto di opzione, generando un corrispettivo totale di circa 32,5 milioni di euro. Questo prezzo riflette uno sconto dell’1,93% rispetto al valore teorico dei diritti, calcolato sul prezzo di chiusura odierno dell’azione Italgas, e uno sconto implicito dello 0,47% sulla corrispondente azione Italgas. La scelta di Snam di procedere con questa operazione mira a ottimizzare la propria partecipazione nell’aumento di capitale di Italgas, un’iniziativa da oltre un miliardo di euro.

L’Aumento di Capitale di Italgas: Un Contesto Cruciale

L’operazione si inserisce nel più ampio contesto dell’aumento di capitale di Italgas, deliberato dall’assemblea degli azionisti lo scorso 10 aprile 2025, per un importo massimo di 1.020 milioni di euro. Il 28 maggio 2025, Italgas ha ottenuto l’approvazione del prospetto informativo da parte di CONSOB e ha annunciato l’emissione di un massimo di 202.938.478 nuove azioni. Queste nuove azioni saranno offerte agli azionisti con un rapporto di una nuova azione ogni quattro diritti di opzione detenuti.

La Strategia di Snam: “Tail Swallowing”

La mossa di Snam rappresenta una chiara strategia finanziaria nota come “tail swallowing“. Attraverso la vendita di una parte dei suoi circa 109 milioni di diritti di opzione, Snam utilizzerà i proventi per esercitare i restanti 25.883.804 diritti. Questo approccio consente a Snam di finanziare la sottoscrizione delle nuove azioni Italgas senza ricorrere a risorse esterne, mantenendo la propria quota di partecipazione e al contempo generando liquidità.

Impegno e Ruolo di JP Morgan

A riprova della serietà e della stabilità dell’operazione, Snam si è impegnata a rispettare un periodo di lock-up di 90 giorni dalla conclusione del collocamento. Durante questo arco temporale, l’azienda non potrà cedere ulteriormente le azioni ordinarie di Italgas, con l’unica eccezione delle azioni sottostanti l’exchangeable bond emesso nel settembre 2023. A garanzia della fluidità dell’intera transazione, JP Morgan ha agito in qualità di Sole Bookrunner, sottolineando l’importanza e la portata dell’operazione sul mercato finanziario. Il regolamento del collocamento è previsto per il 4 giugno 2025.