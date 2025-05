E così, il destino ha parlato. Sarà il giovane ceco Jiri Lehecka a incrociare la racchetta con l’azzurro più atteso, il nostro Jannik Sinner, nel terzo turno del prestigioso Roland Garros. Un appuntamento che promette scintille, un altro capitolo di un’epopea che, se non è ancora leggenda, ne ha già tutto il sapore.

La Sfida Imminente: Tra Rispetto E Consapevolezza

Sinner, con la sua consueta lucidità e quella punta di understatement che lo rende ancora più affascinante, ha già tracciato il profilo dell’avversario. “Mi aspetto una partita difficile, lui sta giocando molto bene,” ha dichiarato l’azzurro in conferenza stampa. Un riconoscimento, certo, ma anche la consapevolezza di affrontare un giocatore temibile. “Fisicamente è forte e colpisce bene la palla. Dovrò fare le scelte giuste, c’è da stare attenti,” ha chiosato, sottolineando l’importanza della strategia. E in vista della sfida, la ricetta è chiara: “alzeremo l’intensità in allenamento e spero di riuscire poi a portarla anche in campo.” Parole misurate, ma cariche di determinazione, quelle di un atleta che sa quanto il dettaglio possa fare la differenza.

L’Allungo Nella Storia: Sinner E I Grandi Del Tennis

Ma c’è un numero, una cifra, che fa drizzare le antenne e accende gli animi più di mille discorsi. Con la sua ultima vittoria su Richard Gasquet, Sinner ha conquistato la sua sedicesima vittoria consecutiva in uno Slam. Sedici. Un dato che, se non fosse già chiaro, lo proietta dritto dritto nel gotha del tennis moderno. In questa speciale classifica, calcolata a partire dal 2000, davanti a lui restano solo loro, i ‘tre grandi’, gli dei dell’Olimpo della racchetta: Novak Djokovic, addirittura a quota 30, Roger Federer e Rafael Nadal. Nomi che evocano grandezza, leggende che hanno scritto pagine indelebili. E ora, in questo pantheon di giganti, c’è anche lui, il ragazzo di San Candido, che con la sua compostezza e la sua fame sta riscrivendo le regole del gioco.