Una ventata di innovazione e sostenibilità sta per soffiare sul mondo del design e dell’architettura. La San Francisco State University (SFSU) è infatti pronta a inaugurare la sua Sustainable Materials Library, una risorsa pionieristica che promette di rivoluzionare il modo in cui pensiamo e utilizziamo i materiali. Frutto di due anni di instancabile lavoro da parte di studenti, docenti e staff della School of Design dell’SFSU, questa biblioteca è un vero e proprio tesoro di materiali ecocompatibili provenienti da ogni angolo del mondo.

Un Tesoro di Sostenibilità nel Cuore dell’SFSU

La SFSU Sustainable Materials Library troverà la sua casa permanente nell’edificio Marcus Humanities Building 130 dell’università. Non si tratta di una semplice raccolta, ma di una collezione curata di materie prime ingegnose e ambientalmente responsabili, create da aziende innovative a livello globale con l’obiettivo di plasmare il futuro del design, dell’architettura e della produzione creativa.

Questa risorsa si presenta come un’ispirazione inestimabile per designer, architetti, ingegneri, artisti, creatori e chiunque desideri esplorare materiali che pongano la sostenibilità al primo posto, senza compromessi sulla funzionalità. Ogni materiale esposto racchiude una storia di rinnovamento, rigenerazione e re-immaginazione: dalle ingegnose alternative alla plastica al legno ricavato da giornali riciclati, dalla pelle prodotta dai funghi al glitter ottenuto da scaglie di pesce. La biblioteca presenta una vasta gamma di soluzioni reperite da produttori all’avanguardia da ogni parte del mondo, capaci di minimizzare l’impatto ambientale e massimizzare il potenziale creativo. I visitatori sono invitati a interagire, imparare e ripensare la propria relazione con i materiali che modellano il nostro mondo.

Un Lavoro di Squadra Pionieristico

L’idea di questa biblioteca ha preso forma nel 2023, quando gli studenti della San Francisco State University School of Design, in collaborazione con la Professoressa JD Beltran, la Direttrice del Design SFSU Mari Hulick, e i membri dello staff SFSU Richard Ortiz e Justin Wong, hanno avviato la creazione della prima biblioteca di materiali con sede universitaria nella West Coast dedicata esclusivamente ai materiali sostenibili e riciclati. Questa risorsa “brick and mortar” è affiancata da un database online in continua evoluzione, offrendo a professionisti del design, architetti e artisti accesso a una collezione curata di materiali all’avanguardia per pratiche creative sostenibili. Ogni campioncino fisico di materiale, di circa 5″ x 5″, è stato meticolosamente raccolto dagli studenti dell’SFSU da ogni angolo del globo e presenta un QR code per accedere a maggiori informazioni, indicazioni su dove reperire il materiale e al database completo.

La biblioteca non è solo accessibile alla comunità SFSU, ma anche al pubblico generale, fungendo da piattaforma educativa che mette in mostra i progressi nei materiali sostenibili, guidando il progresso verso un’economia circolare e l’azione climatica.

Esposizioni Accattivanti e Riconoscimenti Internazionali

Negli ultimi due anni, gli studenti fondatori dell’SFSU non solo hanno sviluppato la biblioteca permanente, ma hanno anche allestito mostre ingegnose e accattivanti ogni semestre, mettendo in evidenza i nuovi materiali sostenibili acquisiti e aggiunti alla collezione. La mostra della scorsa primavera, intitolata “Lost in the Fog”, ha presentato un’installazione a forma di “albero” per i campioni, realizzata con legno riciclato sostenibile, un’illuminazione interattiva che illuminava i materiali all’avvicinarsi dei visitatori, e uno “stagno” virtuale interattivo che reagiva al movimento delle persone, con l'”acqua” che si increspava intorno alle caviglie dei visitatori e “pesciolini” che cercavano di fuggire.

Lo staff dell’SFSU, Richard Ortiz e Justin Wong, ha giocato un ruolo cruciale come co-fondatori della biblioteca, assicurando una sede permanente nel Marcus Humanities Building 130 e assistendo gli studenti nella progettazione, costruzione e installazione degli elementi della biblioteca e delle relative mostre.

Grazie ai loro notevoli successi nel design sostenibile, la San Francisco State University (SFSU) School of Design è stata onorata quest’anno, per il terzo anno consecutivo, con un invito ai Professori Fernando Carvalho e JD Beltran dell’SFSU Design per presentare i successi dei loro studenti all’International Biodesign Challenge Summit 2025 a New York City. Le squadre di studenti di design dell’SFSU avevano già viaggiato a New York nel 2023 e nel 2024 per presentare i loro progetti di design sostenibile al Museum of Modern Art e al The New School’s Parsons School of Design Biodesign Summit Showcase. L’estate scorsa, questa innovativa risorsa della biblioteca di materiali sostenibili e altri progetti di design sostenibile del Professor Carvalho sono stati invitati a essere presentati alla San Francisco Design Week.

Un Esempio per il Futuro

Mari Hulick, Direttrice della School of Design, ha commentato con entusiasmo: “La comunità SFSU aveva bisogno di una biblioteca di materiali da tempo, specialmente di materiali sostenibili! I nostri ingegnosi studenti hanno ora fornito una risorsa preziosa per l’SFSU e per il pubblico per gli anni a venire. Sappiamo che questo stabilisce uno standard per altre biblioteche di materiali in tutto il settore dell’istruzione superiore.”

Anche la Professoressa JD Beltran ha condiviso il suo entusiasmo: “Sono entusiasta dell’ingegno, della creatività e della dedizione dei designer studenti dell’SFSU in questi due anni nel reperire risorse brillanti e nuove per la creatività. Hanno ricercato, scoperto, reperito e ottenuto campioni di materiali sostenibili da luoghi lontani come la Nuova Zelanda, l’Australia, la Germania e i Paesi Bassi! Queste risorse vivranno ora nella SFSU Sustainable Materials Learning Library, stabilendo una risorsa che spingerà i creatori a ripensare la loro relazione con i materiali che modellano il nostro mondo.”

La Professoressa Beltran ha una storia illustre nell’avviare progetti di sostenibilità che affrontano le cause e gli impatti del cambiamento climatico. Ha fondato “Do1Act.org“, una piattaforma educativa per diffondere la conoscenza sul comportamento dei consumatori sostenibili e stimolare l’azione collettiva per l’inversione del cambiamento climatico, e ha anche fondato il Center for Creative Sustainability, una società di consulenza dedicata all’avanzamento delle iniziative di sostenibilità attraverso progetti guidati dalla comunità e partnership pubbliche e private. Con questo ultimo progetto, la SFSU Sustainable Materials Library, lei e altri co-fondatori dello staff e degli studenti dell’SFSU aspirano a incoraggiare il pensiero innovativo, ispirare il design sostenibile e promuovere un’economia circolare per salvaguardare il pianeta per le generazioni future.

Questa biblioteca innovativa è stata resa possibile grazie alla San Francisco State University School of Design e a un generoso finanziamento da parte di SFSU’s Climate HQ. Un esempio concreto di come l’impegno accademico possa tradursi in un beneficio tangibile per la comunità e per il futuro del nostro pianeta.