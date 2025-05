Il Governo italiano, tramite SACE, il gruppo assicurativo-finanziario controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha compiuto un passo significativo per rafforzare i legami economici con l’Uzbekistan e il Kazakistan. Durante la recente missione governativa, SACE ha siglato cinque accordi chiave con istituti bancari e controparti locali, con l’obiettivo di potenziare le esportazioni italiane e sostenere gli investimenti nei due Paesi.

SACE: Un Partner Strategico per l’Export Italiano

Alessandra Ricci, nella foto, Amministratore Delegato di SACE, ha sottolineato l’importanza di queste intese: “Si tratta di un passo significativo per supportare l’export italiano e promuovere le relazioni commerciali con Uzbekistan e Kazakistan. SACE continua a essere un partner per l’export e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, offrendo strumenti innovativi e soluzioni personalizzate. Il nostro impegno è volto a sostenere la crescita delle imprese italiane e valorizzare il Made in Italy su scala globale, contribuendo così al successo delle aziende nei settori chiave dell’economia internazionale.”

Questi accordi mirano a facilitare le opportunità commerciali, a proteggere gli investimenti e a promuovere la partecipazione delle PMI italiane in progetti strategici.

Le Iniziative Chiave Firmate e Annunciate

Collaborazione con Uzbekinvest per le PMI. Un Memorandum of Cooperation con Uzbekinvest è stato firmato per sostenere le opportunità commerciali tra Italia e Uzbekistan. L’accordo mira a proteggere gli investimenti e le transazioni commerciali tra le piccole e medie imprese italiane e uzbeke per un importo fino a 50 milioni di euro. Prevede anche il coinvolgimento di sub-appaltatori italiani, incluse le PMI, nei progetti già supportati o che saranno supportati da Uzbekinvest.

Supporto al Settore Tessile con Imagro e Bering Servis. Un Memorandum of Understanding con Imagro e Bering Servis faciliterà la collaborazione reciproca e le forniture di beni e servizi da parte di PMI italiane a favore di Bering Servis in settori strategici come il tessile. SACE si impegna a fornire supporto assicurativo-finanziario per un importo fino a 0,5 milioni di euro. L’intesa promuove inoltre lo scambio di informazioni su potenziali nuovi progetti di mutuo interesse.

Ammodernamento della Rete Gas Uzbeca con Pietro Fiorentini. Un Memorandum of Understanding siglato con Pietro Fiorentini, Hududgaztaminot JSC e Texnopark promuove la cooperazione per valutare partnership e sviluppare una collaborazione a lungo termine. L’accordo include la possibilità di finanziare i contratti di fornitura di apparecchiature gas tra JSC Hududgazta’minot, Texnopark e Pietro Fiorentini. L’obiettivo è ammodernare la rete del gas uzbeka, con Pietro Fiorentini che porterà la sua esperienza mondiale in prodotti e servizi tecnologicamente avanzati per la distribuzione e l’utilizzo del gas naturale. Il progetto prevede la sostituzione di fino a 5.000 stazioni di controllo della pressione, misurazione e regolazione (PRMS) da parte di JSC Hududgaztaminot, a partire dalla città di Tashkent. SACE si impegna a supportare questo progetto per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro.

Nuovi Investimenti con Halyk Bank – Citi. Un Memorandum of Understanding con Halyk Bank – Citi è stato siglato per identificare nuovi investimenti in relazione a progetti che coinvolgano esportatori italiani. L’accordo prevede l’utilizzo di soluzioni assicurative e finanziarie supportate da SACE per facilitare queste operazioni.

Cooperazione Energetica con Samruk Energy. Infine, un Memorandum of Understanding con Samruk Energy mira a sviluppare e rafforzare la relazione commerciale tra le parti nel settore energetico. L’accordo si concentra sugli investimenti e i progetti di Samruk-Energy attraverso programmi di assicurazione al credito all’esportazione o altre forme di garanzia per le aziende italiane, incluse le piccole e medie imprese, per un importo stimato fino a 300 milioni di euro.