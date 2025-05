Il primo weekend di giugno, in concomitanza con il ponte per la Festa della Repubblica, si preannuncia come la prima vera prova per il prossimo esodo estivo. Anas (nella foto, l’a. d. Claudio Andrea Gemme) prevede traffico intenso sia per gli spostamenti locali che per quelli di lunga percorrenza, con una priorità per le località di mare. L’obiettivo primario di Anas è assicurare un presidio costante sulla rete stradale per garantire la migliore percorribilità possibile, prevenendo e riducendo al minimo i disagi alla circolazione.

Impegno di Anas e Collaborazioni per la Sicurezza

“Siamo al ponte del 2 giugno e con gli spostamenti verso le località turistiche facciamo una prima sperimentazione dell’esodo estivo,” ha dichiarato l’AD di Anas Claudio Andrea Gemme. “Il nostro impegno è da sempre quello di rendere sicura e scorrevole la circolazione con il monitoraggio delle nostre sale operative in stretta collaborazione e sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine. Al nostro quotidiano lavoro – ha sottolineato l’Ad Gemme – aggiungiamo l’invito ai nostri utenti a guidare sempre nel rispetto del Codice della Strada e senza distrazioni per un viaggio sereno e sicuro.”

Un Viaggio nella Storia: Il Video di Anas

Le celebrazioni della Festa della Repubblica rappresentano anche un’occasione per riflettere sulla nostra storia. Anas ha realizzato, per l’occasione, un video emozionale che ci porta indietro nel tempo, con immagini in bianco e nero animate dall’intelligenza artificiale. Un percorso negli anni del dopoguerra, quando Anas ha avuto un ruolo centrale e ha contribuito a unire il paese ricostruendo oltre 21 mila km di strade, connessioni vitali per la rinascita. Il video è disponibile a questo link: https://we.tl/t-bXxSkIhtDV e sarà pubblicato sui canali social di Anas.

Previsioni di Traffico e Direttrici Interessate

In vista del prossimo weekend, il traffico si intensificherà tra la serata di venerdì 30 maggio e la mattinata di sabato 31 maggio, con una maggiore concentrazione sulle direttrici per le località di mare. Saranno particolarmente interessate le strade statali del versante ionico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come l’A2 Autostrada del Mediterraneo anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia.

I rientri verso le grandi città sono previsti nella serata di domenica 2 giugno lungo le direttrici dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrena Inferiore e 106 Jonica in Calabria, l’Autostrada A19 in Sicilia, la Statale 1 “Aurelia” tra Lazio, Toscana e Liguria, il Grande Raccordo Anulare nel Lazio, la Statale SS309 “Romea” e la Statale SS16 “Adriatica”.

Interventi e Riaperture per Agevolare la Circolazione

Per agevolare gli spostamenti delle prossime ore, in Calabria è stata riaperta la galleria Coreca sulla Strada Statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, nel comune di Amantea (Cosenza), dove Anas ha completato gli interventi di riqualificazione strutturale. È stato rimosso un cantiere anche in Emilia-Romagna, dove è stato riaperto al traffico, in entrambe le direzioni, il ponte sul Rio Torto lungo la SS 12 dell’Abetone e del Brennero a Serramazzoni (Modena). Il transito sarà consentito a tutti i veicoli esclusi quelli con massa superiore alle 44 tonnellate. In Toscana è stato rimosso il semaforo sulla SS223 “di Paganico” (Grosseto-Siena) a Civitella Paganico. In Basilicata è stata ripristinata la viabilità lungo la statale 18 “Tirrena Inferiore” a Maratea (PZ), in località Castrocucco, nella fascia oraria 7:00-23:00, fino al prossimo 30 giugno. La riapertura da parte di Anas è stata possibile a seguito della richiesta del Commissario, al quale sono in capo le attività di gestione del sistema di monitoraggio e controllo accessi al transito.

Sospensione della Circolazione dei Mezzi Pesanti e Personale Anas

Sull’intera rete stradale e autostradale la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa domenica 1° giugno e lunedì 2 giugno dalle 7 alle 22.

Durante il lungo weekend, sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale. La presenza su strada di Anas sarà di 2.050 risorse in turnazione, tra personale tecnico e di esercizio, più 230 unità delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24.

Consigli per un Viaggio Sicuro

Anas, società del Gruppo Fs Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! Niente distrazioni, niente alcol, niente droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata, l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.