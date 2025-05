Nel primo trimestre del 2025, il PIL italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, ha registrato una crescita dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,7% in confronto al primo trimestre del 2024. Questo dato è stato confermato dall’Istat, che ha anche rivisto al rialzo il valore tendenziale, inizialmente stimato il 30 aprile a 0,6%.

La crescita congiunturale è in linea con la media dell’Eurozona, superiore a quella della Francia ma inferiore a quella della Germania. Tra gennaio e marzo, a fronte del 0,3% registrato in Italia, il PIL è risultato in diminuzione dello 0,1% negli Stati Uniti, mentre è aumentato dello 0,1% in Francia e dello 0,4% in Germania, dato rivisto al rialzo la scorsa settimana.

Nel complesso, ricorda l’Istat, il PIL dei paesi dell’area euro ha mostrato una crescita dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. In termini tendenziali, a fronte del 0,7% italiano, si è registrata una crescente del 2,1% negli Stati Uniti e dello 0,6% in Francia, mentre in Germania l’andamento è risultato stazionario. Inoltre, il PIL dei paesi dell’area euro è cresciuto dell’1,2% rispetto al primo trimestre del 2024.

La variazione acquisita del PIL italiano per il 2025 è pari a 0,5%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a quanto comunicato il 30 aprile. Questo valore è leggermente inferiore alla previsione di crescita del 0,6% stimata dal governo nel Dfp. La variazione acquisita rappresenta il valore che si otterrebbe se nei prossimi trimestri la crescita dell’economia fosse pari a zero.

L’inflazione a maggio scende all’1,7%, sale il carrello della spesa

A maggio 2025, secondo le stime preliminari dell’Istat, l’inflazione è scesa all’1,7% dall’1,9% di aprile. Questo rallentamento è influenzato dalla marcata decelerazione dei prezzi degli energetici regolamentati (29,1% rispetto al 31,7% di aprile) e dall’accentuarsi della flessione di quelli non regolamentati (-4,3% rispetto al -3,4%). Anche i prezzi degli alimentari non lavorati hanno mostrato una decelerazione (3,7% da 4,2%) così come alcune tipologie di servizi.

Il carrello della spesa, invece, continua a salire, passando dal 2,6% di aprile al 3,1%. “Un sostegno alla dinamica dell’inflazione è dovuto alla decisa accelerazione dei prezzi degli alimentari lavorati (3,2% rispetto a 2,2%), che traina il carrello della spesa”, osserva l’Istat. Per quanto riguarda l’inflazione di fondo, a maggio è scesa al 2,0%, rispetto al 2,1% di aprile.