(di Katherine Puce) Se consideriamo l’intelligenza artificiale una leva ormai strategica e concreta per il mondo delle Risorse Umane, non possiamo più definirci visionari o sognatori. Al contrario, parlare oggi del legame tra intelligenza artificiale e gestione del capitale umano significa descrivere una trasformazione reale che coinvolge sempre più aziende italiane. Molte di queste realtà hanno deciso di intraprendere un percorso di evoluzione organizzativa, puntando sull’adozione di strumenti basati sull’intelligenza artificiale per rendere più efficienti le attività operative legate alla funzione HR.

Le prime applicazioni: selezione automatizzata e chatbot

A partire dal 2010, questo processo ha cominciato a consolidarsi, inizialmente in modo limitato e con finalità specifiche. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale si è concentrato soprattutto sulla selezione del personale, attraverso sistemi di screening automatico dei curriculum, l’analisi semantica dei profili professionali per individuare parole chiave rilevanti e l’introduzione delle prime forme di chatbot, capaci di rispondere alle domande più frequenti dei candidati.

Dall’automazione alla trasformazione culturale

Il vero punto di svolta si è registrato con l’affermazione dell’HR analytics, supportato da tecniche di machine learning. Le Direzioni Risorse Umane hanno iniziato a integrare i dati per prendere decisioni più informate, prevedendo, ad esempio, il tasso di turnover, analizzando il clima aziendale e il livello di engagement dei dipendenti, oltre a ottimizzare i percorsi di formazione e lo sviluppo delle competenze interne.

I dati 2025: investimenti in crescita

Si deve a questa evoluzione il passaggio dall’automazione dei processi a una vera e propria trasformazione culturale e strategica delle funzioni HR, sempre più orientate alla valorizzazione del capitale umano attraverso l’uso intelligente della tecnologia. Secondo uno studio pubblicato in questi giorni dall’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano, il 69% delle aziende italiane prevede di aumentare gli investimenti in intelligenza artificiale nel settore delle Risorse Umane entro il 2025. I risultati sono stati presentati durante il convegno “HR Innovation Practice”, tenutosi il 13 maggio 2025, evidenziando come l’adozione dell’AI in ambito HR stia evolvendo da una fase inizialmente sperimentale e operativa verso una dimensione più strategica.

Il gap culturale e organizzativo da colmare

Parallelamente a questo trend positivo, si registra tuttavia che solo una minoranza di imprese ha già sviluppato l’uso dell’intelligenza artificiale all’interno della gestione con un assetto organizzativo stabile. Nella maggior parte dei casi, l’adozione si limita ancora ad attività tecniche, come lo screening dei curriculum, la generazione automatica di job description e la gestione dei candidati tramite chatbot, come già citato in precedenza.

Dunque, permane un gap culturale e organizzativo che deve essere colmato. Sarà cruciale trasformare l’intelligenza artificiale da strumento operativo a vero abilitatore di valore umano, in grado di supportare le decisioni, potenziare le competenze e migliorare il benessere nelle organizzazioni. Le Direzioni Risorse Umane sono chiamate a interpretare un ruolo centrale e, se orientate nel modo giusto, potranno promuovere visione, governance e alfabetizzazione digitale come pilastri di un cambiamento duraturo.