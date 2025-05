Certi che l’esperienza tangibile sia il vero futuro del digitale, Meta, il colosso di Mark Zuckerberg, nella foto, sembra aver gettato le basi per una mossa audace che potrebbe ridefinire il suo rapporto con il pubblico: l’apertura di una rete di negozi fisici. Un’eco non troppo velata del successo degli Apple Store, punti di riferimento globali con oltre 500 avamposti nel mondo, dove il prodotto si tocca, si prova e si vive.

Il Fascino del Tocco: Perché Meta Scommette sui Negozi

L’indiscrezione, emersa da un documento interno visionato da Business Insider, suggerisce un piano ben preciso: avvicinare il consumatore al cuore della tecnologia Meta. La motivazione è chiara e strategica: incentivare la vendita dei prodotti hardware che rappresentano la frontiera dell’innovazione dell’azienda. Si parla in particolare dei visori VR Quest e degli Smart Glasses Ray-Ban Meta, questi ultimi capaci di macinare un milione di vendite lo scorso anno.

Un negozio fisico, infatti, offre ciò che il commercio online non può replicare completamente: la possibilità di provare i dispositivi e, soprattutto, di vivere l’esperienza prima dell’acquisto. Immaginate di indossare un visore VR e di immergervi in un mondo parallelo, oppure di provare gli occhiali smart e di comprenderne l’immediatezza d’uso. Questa immersione preliminare all’acquisto potrebbe essere la chiave per sbloccare un nuovo bacino di utenti e trasformare la curiosità in desiderio d’acquisto.

Dietro le Quinte: Assunzioni e Misteri

Per supportare questa espansione, Meta avrebbe in programma un significativo piano di assunzioni di personale specializzato nella vendita al dettaglio. Una mossa che testimonia la serietà dell’intento e la volontà di creare una rete di vendita capace di offrire un servizio all’altezza delle aspettative.

Tuttavia, il mistero aleggia ancora sulla portata e sulle tempistiche di questa ambiziosa strategia. Non è chiaro quanti negozi Meta intenda aprire, né con quale rapidità intenda concretizzare le sue ambizioni. L’azienda di Zuckerberg, come spesso accade in questi casi, non ha voluto commentare l’indiscrezione, lasciando ampio spazio a speculazioni e aspettative.

Un Precedente in California: Il Meta Store di Burlingame

Questo approccio non è del tutto nuovo per Meta. Già nel 2022, l’azienda aveva sperimentato questa formula con l’apertura del primo Meta Store nel campus aziendale di Burlingame, in California. Un laboratorio di idee, dove i visitatori hanno avuto l’opportunità di toccare con mano e testare i dispositivi per la realtà virtuale, compresi gli occhiali Ray-Ban Meta Smart Glasses. Questo “pilota” sembra aver fornito dati incoraggianti, spingendo Meta a considerare una diffusione su larga scala.

La curiosità è palpabile: assisteremo a una rivoluzione nel modo in cui acquistiamo e interagiamo con la tecnologia immersiva? Meta sta giocando una partita ambiziosa, puntando sul contatto umano in un’era sempre più digitale.