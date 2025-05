Ancora una volta, il velo che copre gli ultimi istanti di vita di Diego Armando Maradona si è fatto più fitto, un’ombra si è allungata sulla ricerca di giustizia. Il processo sulla morte del Pibe de Oro, che doveva fare luce su responsabilità e omissioni, è stato annullato. Una notizia che risuona come un triste colpo al cuore per chiunque desideri che la verità, come un fiore nascosto, possa finalmente sbocciare.

Un colpo di scena in aula: il documentario e la nullità

Il motivo di questa inattesa interruzione ha il sapore amaro dell’assurdo. Una dei tre giudici incaricati di valutare il caso è stata colta in flagrante mentre, all’interno dell’aula giudiziaria, effettuava delle riprese video. Non per esigenze del dibattimento, ma per girare un documentario di cui lei stessa era protagonista. Un gesto che ha irrimediabilmente compromesso la serietà e l’imparzialità del procedimento.

“Il procedimento sarà dichiarato nullo e non avvenuto”, ha dichiarato con amarezza Maximiliano Savarino, uno dei giudici coinvolti. E ha aggiunto, con la forza della delusione: “sono stati causati danni alle parti e ai giudici del tribunale”. Una ferita profonda inferta alla fiducia nella giustizia, come riportato dal quotidiano argentino Clarín.

La morte del “diez” e le accuse all’equipe medica

Diego Armando Maradona ci ha lasciato il 25 novembre 2020, all’età di 60 anni. Le sue condizioni di salute erano precarie, e la morte lo colse in una casa in affitto nel quartiere privato di San Andrés, a Benavídez, nel distretto di Tigre, appena 22 giorni dopo un intervento chirurgico per un ematoma subdurale presso la Clinica Olivos di Vicente López.

Fin da subito, i riflettori si sono puntati sull’équipe medica che lo aveva in cura. I procuratori dell’accusa – Ferrari, Cosme Iribarren e Laura Capra – non avevano usato mezzi termini. Hanno stabilito, con una severità necessaria, che i sette membri dell’equipe medica erano stati “carenti”, “sconsiderati” e “indifferenti” nel loro operato. Parole pesanti, come pietre, che accusavano questi professionisti di “non aver fatto nulla” per impedire la sua morte.

Un’attesa infinita per la verità

Ora, il cammino verso la verità si allunga ancora. Questa annullamento è come una pioggia fredda su un desiderio ardente di chiarezza. La figura di Maradona, così gigantesca e universale, merita una risposta, un epilogo che sia degno della sua grandezza, anche nella sua scomparsa. La sua morte, un vuoto incolmabile, attende ancora che la giustizia, con la sua luce tenue ma ostinata, possa finalmente illuminare le ombre che l’hanno avvolta. Il mondo, e soprattutto chi lo ha amato, continuerà a sperare che un giorno, la verità non sia più un eco lontano, ma una voce chiara e forte.