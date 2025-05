A maggio 2025, in base alle stime preliminari, l’inflazione si attesta all’1,7%, in diminuzione rispetto all’1,9% di aprile. Questo rallentamento è influenzato dalla significativa decelerazione dei prezzi degli energetici regolamentati, che segnano un +29,1% rispetto al +31,7% del mese precedente, e da una accentuata flessione dei prezzi degli energetici non regolamentati, registrando un -4,3% contro il -3,4% di aprile. Anche i prezzi degli alimentari non lavorati mostrano un rallentamento, con un incremento del +3,7% rispetto al +4,2% del mese precedente, così come alcune categorie di servizi.

Tuttavia, mentre l’inflazione si riduce, il costo del carrello della spesa continua a salire, passando dal 2,6% di aprile al 3,1%. Secondo le osservazioni, “un contributo alla dinamica dell’inflazione è fornito dalla decisa accelerazione dei prezzi degli alimentari lavorati,” che salgono al +3,2% rispetto al +2,2% di aprile, contribuendo così all’innalzamento del “carrello della spesa”. Per quanto riguarda l’inflazione di fondo, essa scende al 2,0% a maggio, rispetto al 2,1% riscontrato ad aprile.