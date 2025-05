“Uno dei padri della geopolitica moderna, Halford Mackinder, sosteneva che l’Asia centrale rappresentasse uno dei ‘perni’ attorno ai quali ruota il destino del mondo. Non sono uno studioso di geopolitica, mi limito a osservare la realtà. E la realtà ci dice che questa regione è sempre stata un crocevia tra Occidente e Oriente e occupa un ruolo strategico nello scenario globale, soprattutto in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all’Astana International forum.

Un ponte tra continenti: la visione di Meloni

“L’Asia centrale è sempre stata un ponte. Le trasformazioni e i cambiamenti che questa parte del pianeta ha subito nel corso dei secoli l’hanno resa ciò che è oggi: la cerniera tra due continenti, il punto di contatto tra Europa e Asia, il punto di congiunzione tra mondi un tempo molto distanti ma ora più interconnessi che mai. E so cosa significa, perché lo dico da italiana, da figlia di una Nazione che occupa una posizione cardine tra Europa e Africa, al centro di quel Mediterraneo globale che proietta la sua rilevanza ben oltre il proprio spazio geografico.

Nuove opportunità di cooperazione

Credo quindi che non ci sia luogo migliore di questo per riflettere sulle connessioni che ci uniscono e su quelle che possiamo costruire, senza timore di andare oltre gli schemi a cui siamo abituati. Ecco perché si possono creare nuove opportunità di cooperazione anche tra, forse addirittura tra, partner apparentemente distanti e con storie profondamente diverse. Partner che, tuttavia, sono in grado di vedere la scacchiera nel suo insieme, e non solo il singolo quadrante che apparentemente li riguarda più da vicino”, aggiunge Meloni.